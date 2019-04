So schickt Greta Thunberg ihre Follower in den April

Ein Scherz zum 1. April gehört einfach dazu, auch für Greta Thunberg. Die Klimaaktivistin hat ihre Follower auf Twitter in den April geschickt – natürlich ganz auf ihr Thema konzentriert.

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat ihre Anhänger auf Twitter in den April geschickt. In der Nacht zu Montag schrieb die 16-jährige Schülerin: „Nachdem ich mit so vielen unserer Anführer gesprochen habe, habe ich nun verstanden, dass sie die Klimakrise im Griff haben. Sie verstehen die Dringlichkeit und sind bereit zu handeln. Deshalb habe ich jetzt entschieden, nicht weiter zu streiken und wieder zur Schule zu gehen. Ich werde freitags nicht länger streiken.“ Später löste Thunberg den Scherz dann auf und schrieb: „Ich mache natürlich nur Spaß.“

Seit August 2018 streikt die 16-Jährige für mehr Klimaschutz weltweit. Ihr Protest hat inzwischen Menschen in der ganzen Welt inspiriert, freitags auf die Straße zu gehen, um für eine andere Klimapolitik einzutreten.

Am Samstag wurde die junge Schwedin in Berlin mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Lesen Sie auch: Anne Will – Greta sieht Atomkraft als „kleinen Teil“ der Lösung – Klimaaktivistin greift Kubicki an

Von RND/dpa