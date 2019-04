Kommission zur Bundestags-Verkleinerung scheitert – Schäuble wirbt für sein Konzept

Seit mehr als einem Jahr tagt eine von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eingesetzte Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aller Fraktionen, um eine weitere Aufblähung des Parlaments zu verhindern. Ein gemeinsamer Vorschlag kam nicht zustande. Übrig bleibt Schäubles eigenes Konzept.

Kein Durchbruch, keine Einigung im Streit um die Verkleinerung des Bundestags: Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat am Mittwoch einen eigenen Vorschlag für eine Wahlrechtsreform präsentiert.

Doch in der zuständigen Arbeitsgruppe gab es dafür kein grünes Licht. „Ich bitte die Fraktionen, zeitnah eine Verständigung und Entscheidung herbeizuführen“, heißt es nun in einem Schreiben Schäubles an die Fraktionsspitzen, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im Entwurf vorliegt.

Damit ist die von Schäuble versprochene Wahlrechtsreform, die er selbst stets als „Quadratur des Kreises“ bezeichnet hat, zumindest im ersten Anlauf gescheitert. Droht jetzt eine Hängepartie?

Grüne, Linke und Liberale sehen sich durch Schäuble benachteiligt

Klar ist: Grüne, Linke und Liberale sehen in Schäubles Vorschlag vorrangig Interessen der Unionsparteien bedient. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Stefan Ruppert sagt: „Schäubles Kompromissvorschlag stammt aus der Feder der CDU/CSU-Fraktion.“

Friedrich Straetmanns von den Linken sprach von einem „aufgewärmten Eintopf“, den der Bundestagspräsident präsentiert hätte. Dabei wären die kleinen Fraktionen zu Einschnitten bereit gewesen.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, meinte, die Blockadehaltung und das Beharrungsvermögen der Union sei bemerkenswert. „Sie muss sich bewegen, die Blockade muss gelöst werden.“

Der CDU-Politiker schlug der Reformkommission vor, die Zahl der Wahlkreise und damit die der Direktmandate im Bundestag von 299 auf 270 zu reduzieren. Außerdem soll es nach Schäubles Vorstellungen nicht mehr für alle Überhangmandate Ausgleichsmandate geben. Extra-Sitze sollen erst ab einer Höchstgrenze von circa 15 Überhangmandaten gewährt werden.

Bislang muss es für jedes Überhangmandat einen Ausgleich geben – der Bundestag war daher 2017 auf die Rekordgröße von 709 Abgeordneten angewachsen. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland über die Erststimmen auf mehr Mandate kommt, als ihr rechnerisch nach ihrem Zweitstimmenanteil zustehen würden.

Als Folge mehrerer Urteile des Bundesverfassungsgerichts hatte der Bundestag zuletzt im Februar 2013 das Wahlrecht reformiert. Seitdem müssen alle Überhangmandate kompensiert werden. Die Zahl der Bundestagssitze wird dann so lange erhöht, bis das Größenverhältnis der Fraktionen wieder dem Anteil der Parteien an den Zweitstimmen entspricht. Bei der Bundestagswahl 2017 ergaben sich unter dem Strich 49 Überhangmandate und 62 Ausgleichsmandate.

Bund der Steuerzahler unterstützt Schäuble

Der Bund der Steuerzahler unterstützt Schäuble. „Es ist keine Zeit mehr für parteitaktische Spielchen! Dieser Vorschlag darf keinesfalls verwässert werden“, sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ein XXL-Bundestag muss passé sein.“

Mit dem Konzept des Bundestagspräsidenten komme wieder Bewegung in die Diskussion zur Wahlrechtsreform, sagte Holznagel. „Dieser Vorschlag ist ein Ausweg aus der seit Jahren verfahrenen Situation – er verlangt allen Fraktionen Einschnitte ab, weil nicht nur die Überhangmandate, sondern auch die Ausgleichsmandate reduziert werden sollen.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND