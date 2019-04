CSU-General fordert: Luxus-Penthouse-Wohnungen der Grünen-Anhänger enteignen

In der Debatte um Wohnungsnot hat CSU-Generalsekretär Markus Blume zum Gegenschlag ausgeholt und Grünen-Chef Robert Habeck einen alternativen Vorschlag unterbreitet.

In der Diskussion um die Enteignung von Wohnungskonzernen hat die CSU den Prenzlauer Berg in Berlin ins Visier genommen: Wenn Grünen-Chef Robert Habeck es ernst meine, dann könne er „mit seiner Enteignungsidee ja mal bei den Luxus-Penthouse-Wohnungen seiner Grünen-Anhänger am Prenzlauer Berg anfangen“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Das einzige Rezept, das mehr Wohnraum schafft, heißt Bauen, Bauen, Bauen“, unterstrich der CSU-Politiker.

Bundesweit hatten am Samstag Zehntausende gegen steigende Mieten demonstriert. In Berlin begann zugleich ein bislang einmaliges Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck hält Enteignungen prinzipiell für denkbar.

Im vergangenen Jahr hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in einem Beitrag für die „Welt“ eine angebliche „linke Meinungsvorherrschaft“ beklagt und den Pankower Stadtteil Prenzlauer Berg als Symbol dafür genannt. Der Bürgermeister von Berlin-Pankow, Sören Benn (Die Linke), hatte ihn darauf „bei freiem Geleit“ auf einen Latte Macchiato in den Stadtteil Prenzlauer Berg eingeladen.

Von RND/dpa