LAS VEGAS, NV - April 6, 2019: President Donald J. Trump pictured at The Republican Jewish Coalition Annual Leadership Meeting at The Venetian Resort in Las Vegas, NV on April 6, 2019. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xErikxKabikxPhotography/xMediaPunchx

Demokraten werden Trumps Steuererklärung „niemals“ sehen Die Demokraten wollen Einblick in die Steuererklärungen von US-Präsident Donald Trump bekommen. Der Stabschef im Weißen Haus räumt ihnen dafür aber keine Chancen ein. Die oppositionellen Demokraten werden nach den Worten des Stabschefs im Weißen Haus, Mick Mulvaney, die Steuererklärungen von Präsident Donald Trump „niemals“ sehen. Sie sollten dies auch nicht, sagte Mulvaney am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Die Demokraten wüssten ganz genau, dass sie keine Aussichten hätten, versuchten aber, mit dieser Frage Aufmerksamkeit zu erwecken. Der Vorsitzende des Finanz- und Steuerausschusses im US-Repräsentantenhaus, der Demokrat Richard Neal, hatte in einem Schreiben an die US-Steuerbehörde IRS formal die Steuererklärungen Trumps und mehrerer seiner Firmen für die Steuerjahre 2013 bis 2018 angefordert. Das Weiße Haus hatte die Forderung bereits zurückgewiesen. Trump hat seine Steuererklärungen bislang nie veröffentlicht. Normalerweise machen Präsidentschaftskandidaten das schon während des Wahlkampfes. „Die Wähler wussten, dass Trump seine Steuererklärungen hätte offenlegen können, sie wussten, dass er es nicht tat, und sie haben ihn sowieso gewählt, was die Demokraten natürlich verrückt macht“, sagte Mulvaney Fox News. Lesen Sie auch: Trumps Vermögen soll teils aus Steuertricks seines Vaters stammen Von RND/dpa Teilen Facebook

Twitter

Google +