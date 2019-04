Urenkel von Mussolini startet für Rechtspartei in Europawahl

Der Name Mussolini ist eng mit Hitler verbunden. Der Urenkel des italienischen Faschisten will nun in das Europaparlament einziehen – mit der rechtsnationalen italienischen Partei „Fratelli d’Italia“. Auf seinen Namen ist er besonders stolz.

Der Urenkel des italienischen faschistischen Diktators Benito Mussolini sieht in seinem Familiennamen eine starke Marke. Caio Giulio Cesare Mussolini kandidiert für die rechtsnationale italienische Partei „Fratelli d’Italia“ für die Europawahl.

„So Viele wollen „Mussolini“ auf ihre Wahlzettel schreiben. Deshalb habe ich entschieden, dass das Motto meiner Kampagne #ScriviMussolini (schreib Mussolini) ist. Und ich muss sagen, es gefällt“, sagte er der römischen Zeitung „Il Messaggero“.

Parteichefin Giorgia Meloni habe ihn nicht nur wegen seines Namens ausgewählt, sondern „für das, was ich in meinem Leben gemacht habe: Offizier bei der Marine, Manager von großen Unternehmen, zwei Uniabschlüsse, viel internationale Erfahrung“. Fratelli d’Italia hatten bei der Parlamentswahl letztes Jahr rund vier Prozent bekommen.

Mussolini führte Rassengesetze in Italien ein

Mussolini (1883-1945) war im Zweiten Weltkrieg enger Verbündeter von Adolf Hitler und führte die Rassengesetze in Italien ein. Kritiker werfen Italien seit langem mangelnde Aufarbeitung des Faschismus vor. Vielerorts kann man noch Mussolini-Memorabilia kaufen oder „Duce“-Denkmäler sehen. Auch andere Mussolini-Nachfahren sind in der italienischen Politik.

Zuletzt hatte der italienische Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani, mit einer Bemerkung über Mussolini Empörung ausgelöst. Der habe vor der Einführung der Rassengesetze und vor der Kriegserklärung „an die ganze Welt“ auch „einige positive Dinge getan“, sagte Tajani Mitte März.

