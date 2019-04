Trump-Anwälte bereiten Gegendarstellung zu Mueller-Report vor

Das US-Justizministerium wird in Kürze eine geschwärzte Version des 400 Seiten starken Muellers-Reports vorlegen. Die Anwälte von Donald Trump arbeitet unterdessen bereits an einer Gegendarstellung. Sie soll in den Stunden nach der Freigabe des Reports publik gemacht werden.

Auf die bevorstehende Veröffentlichung des Berichts zur Russland-Affäre will das Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump mit einer Gegendarstellung reagieren.

Die Juristen gäben ihrem mehrere Dutzend Seiten langen Dokument noch den letzten Feinschliff, sagte Anwalt Rudy Giuliani am Mittwoch. Die Gegendarstellung werde in den Stunden nach der Freigabe des Reports von Sonderermittler Robert Mueller publik gemacht.

Keine Verschwörung zwischen Russland und der Präsidentschaftskampagne

Justizminister William Barr hatte im März ein vierseitiges Resümee des Mueller-Berichts vorlegt. Daraus ging hervor, dass es keine Verschwörung zwischen Russland und der Präsidentschaftskampagne Trumps gegeben habe, um ihm Vorteile im Wahlkampf zu verschaffen.

Doch ließ Mueller offen, ob der Präsident im Nachgang die Justiz behinderte. Barr erklärte, er und Vizejustizminister Rod Rosenstein seien zum Schluss gekommen, dass sich auch dieser Vorwurf nicht erhärtet habe.

Das Justizministerium soll am Donnerstag eine geschwärzte Version des 400 Seiten starken Muellers-Reports vorlegen.

Von AP/RND/ngo