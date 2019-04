Ein Ständchen für die EU: Abgeordneter spielt Europahymne auf Mundharmonika

Wie beendet man eine Legislaturperiode feierlich? Für den slowakischen EU-Parlamentarier Lojze Peterle ganz klar mit Musik. Und so brachte er den Abgeordneten des Brüsseler Hauses ein ganz besonderes Ständchen.

So langsam neigt sie sich gen Ende, die Legislaturperiode in Brüssel. Denn in wenigen Wochen stehen die Europawahlen an. Zeit für einige, Abschied zu nehmen – und für andere, die Bedeutung der EU hervorzuheben. Das tat der slowenische Abgeordnete Lojze Peterle in der letzten Sitzungswoche auf ganz besondere Weise.

Als er im EU-Parlament zu sprechen begann, bedankte er sich bei den anderen Abgeordneten für „fünf Jahre Einigkeit in aller Unterschiedlichkeit“. „Es ist unsere Verantwortung, Europa zusammenzuhalten“, betonte er und griff dann zu einer Mundharmonika.

Das sind die Spitzenkandidaten für die Europawahl

Es war nicht irgendein Lied, dass Peterle schließlich anstimmte, sondern es war die „Ode an die Freude“, Europas Hymne. Dafür erhielt er viel Applaus und stehende Ovationen von seinen Amtskollegen.

Peterle ist Mitglied der konservativen EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören. Von 1990 bis 1992 war der heute 70-Jährige erster Ministerpräsident im unabhängigen Slowenien.

Mehr lesen: So wählt man das Europaparlament

Von RND/das