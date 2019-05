Europawahl: Grüne in Irland im Aufschwung, Wahlen in Lettland, Malta und der Slowakei gestartet

+++ Mehr als 400 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, das neue EU-Parlament zu wählen und die Zukunft der Europäischen Union mitzubestimmen. +++ Vor der Wahl ging man von einem Ruck zugunsten der Populisten aus. +++ Heute öffnen die Wahllokale in Lettland, Malta und der Slowakei. +++ Alle Entwicklungen im Liveticker.

Der Startschuss zur Europawahl fiel am Donnerstag. Die Briten und die Niederländer waren die ersten Europäer, die ihr Kreuz für das neue EU-Parlament gesetzt haben, bis Sonntag um 23 Uhr ziehen die restlichen EU-Staaten nach.

Das neue EU-Parlament wird gewählt. Schon jetzt gibt es eine erste Überraschung.

Sie wissen noch nicht, wen Sie wählen sollen? Dann machen sie den Test mit dem Wahl-O-Maten:

Während am Freitag die Wähler in Irland und der Tschechischen Republik ihre Stimme abgegeben haben, haben die deutschen Parteien noch einmal mit Großveranstaltungen um jede Stimme geworben – und nachdrücklich vor Rechtspopulisten und Nationalisten gewarnt.

Heute, am Samstag nun wird in Lettland, Malta und der Slowakei gewählt, in allen übrigen EU-Mitgliedstaaten findet die Europawahl am Sonntag, den 26. Mai statt, so auch in Deutschland.

Insgesamt sind 418 Millionen Wahlberechtigte in der Europäischen Union aufgerufen, die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlamentes zu wählen.

Verfolgen Sie die Ereignisse rund um die Wahl des EU-Parlaments in unserem Liveticker

Von RND

Carmel McBride (rechts) und Garda Adrian McGettigan tragen eine Wahlurne zu einem Wahllokal auf der irischen Insel Inishbofin.