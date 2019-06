Der unterlegene SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (3.v.l), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (2.v.l, SPD), Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (l, SPD) und die Parteispitze gehen am 25.09.2017 zur Bühne in der SPD-Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

SPD setzt auf Übergangslösung mit Dreyer, Schäfer-Gümbel und Schwesig Die SPD soll nach dem Rückzug von Andrea Nahles zunächst von einem Trio geführt werden. Die engere Parteiführung schlug dafür dem Vorstand am Montag die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel vor. Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Chefin Andrea Nahles sind die Ämter an der Partei- und Fraktionsspitze vakant. Die SPD soll nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles zunächst kommissarisch von einem Trio geführt werden. Die engere Parteiführung schlug dafür dem Vorstand am Montag die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel vor, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern: Die 45-Jährige hat ihre bisherige Karriere zielsicher, resolut und pflichtbewusst absolviert. Als Bundesfamilienministerin hatte sie eine moderne, junge, weiblich SPD mitverkörpert. Der Wechsel zurück an die Küste, wo sie bereits Landessozialministerin gewesen war, kam früher als erwartet, wegen einer Krebserkrankung des vorherigen Regierungschefs Erwin Sellering. Insofern hat Schwesig den Makel, bisher selbst keine Landtagswahl gewonnen zu haben. Von RND/dpa/ngo