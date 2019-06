Tausende Venezolaner strömen nach Grenzöffnung nach Kolumbien

Fast vier Monate war die Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien geschlossen. Nun ist sie wieder auf – und Tausende Venezolaner strömen ins Nachbarland. Sie haben einen wichtigen Grund.

Nach der Öffnung der Grenze nach Kolumbien sind Tausende Venezolaner in das Nachbarland geströmt. Auf der Brücke Simón Bolívar nahe der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta bildeten sich am Samstag lange Schlangen, wie der Fernsehsender RCN berichtete. Die Menschen wollten in dem Nachbarland Lebensmittel und Medikamente einkaufen. Nach fast vier Monaten hatte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro am Freitag angekündigt, die Grenze nach Kolumbien wieder zu öffnen.

Im Streit um humanitäre Hilfe für das krisengebeutelte Land hatte Maduro im Februar die Grenzen zu den Nachbarländern dichtgemacht.

Maduros Angst und Guaidós Aktion

Die Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó hatte damals versucht, Hilfsgüter über die Grenze nach Venezuela zu schaffen. Maduro sah darin einen Vorwand für eine militärische Intervention in dem südamerikanischen Land.

Vor einem Monat hatte die venezolanische Regierung bereits die Grenzen zu Brasilien und der niederländischen Karibikinsel Aruba wieder geöffnet. Venezuela steckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Aus Mangel an Devisen können kaum noch Lebensmittel und Medikamente importiert werden. Über das Rote Kreuz gelangen mittlerweile aber einige Hilfslieferungen ins Land

Von RND/dpa

Venezolaner zeigen ihre Ausweise um die Brücke Simon Bolivar nach Kolumbien zu überqueren. Nach monatelanger Schließung ist die Grenze nun wieder geöffnet.