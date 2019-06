Pfand auf Kaffeebecher? Hofreiter von den Grünen will Pfandsystem schnell starten

Wegwerfbecher wohin man schaut. Fast drei Milliarden davon benutzen alleine die Deutschen jedes Jahr. Damit soll Schluss sein. Anton Hofreiter von den Grünen will ein Pfandsystem.

Kaffeebecher zum Mitnehmen bestimmen das tägliche Bild in Deutschland. Nicht nur in Großstädten. Schätzungen zufolge, mit denen auch das Bundesumweltamt arbeitet, verbraucht jeder Deutsche im Schnitt 34 Einmalbecher. Insgesamt landen so geschätzt 2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr im Müll.

Damit soll bald Schluss sein. Zumindest wenn es nach Anton Hofreiter von den Grünen geht. Im Interview mit „Bild am Sonntag“ sagt der Fraktionschef der Partei: „Die Bundesregierung muss konsequent auf Mehrweg setzen und bundesweit Pfandsysteme für Mehrwegkaffeebecher noch in diesem Jahr auf den Weg bringen.“

Die Wegwerf-Kaffeebecher stünden „exemplarisch für den Müllwahnsinn in Deutschland“.

Coffee-to-go-Becher sorgen jedes Jahr in Deutschland für Unmengen Müll.