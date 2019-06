AfD streitet um Rente – nun soll Parteitag verschoben werden

Der groß angekündigte Sozialparteitag der AfD wird wahrscheinlich nicht mehr 2019 stattfinden. Der Parteikonvent soll über eine Verschiebung entscheiden. Drei Gründe sprechen dafür.

Die AfD wird ihren geplanten Sozialparteitag wahrscheinlich auf 2019 verschieben. Ein entsprechender Antrag aus dem Landesverband Hessen liegt dem Parteikonvent vor, der am Wochenende tagt. Das bestätigte der Konvent-Vorsitzende Carsten Hütter aus Sachsen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Konvent ist das höchste Gremium der Partei außerhalb der Parteitage.

Gründe für eine mögliche Verschiebung gibt es viele: Terminprobleme, Finanzfragen und – am wichtigsten – anhaltender inhaltlicher Streit.

Die Terminfrage

Der Parteitag, auf dem über eine gemeinsame Linie in der Renten- und Sozialpolitik abgestimmt werden sollte, war für Mitte September geplant, fast unmittelbar nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen.

In Sachsen rechnet die AfD damit, nach der Wahl mit der CDU über eine Beteiligung an der Macht im Land verhandeln zu können – da käme ein paralleler Bundesparteitag extrem ungünstig.

Die Finanzfrage

In diesem Jahr steht auf jeden Fall Ende November noch ein Parteitag an, der den Bundesvorstand neu wählt. AfD-Senior Alexander Gauland (78) will als Parteichef aufhören, als sein Nachfolger wird neben Jörg Meuthen der Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla gehandelt.

Im Januar musste die AfD in Riesa einen außerplanmäßigen Bundesparteitag abhalten, da die Liste zur Europawahl nicht fertig wurde. Drei Großveranstaltungen im Jahr könnten die Parteikasse über Gebühr strapazieren.

Die Sachfrage

Der Sozialparteitag wurde vor einem Jahr beschlossen – auf Antrag der sozial-nationalen Radikalen um den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Auf dem Augsburger Parteitag im Juni 2018 waren die unterschiedlichen Rentenvorstellungen in der Partei aufeinandergeprallt.

Parteichef Jörg Meuthen warb für ein kapitalgedecktes Modell und die Abschaffung der umlagefinanzierten Rente, Höcke will ein stärker staats- und steuerfinanziertes Modell.

Seit einem Jahr wird um einen Kompromiss gerungen. Dieser ist immer noch vorstellbar – aber wirklich weiter ist man noch nicht. Das Ergebnis der Europawahl für die AfD hat die Gewichte verschoben – Meuthen und die marktliberale westdeutsche AfD sind geschwächt, der „sozialpatriotische“ Osten gestärkt.

Triumph der staatsradikalen Ost-AfD verhindern

Einige Ost-Verbände drängen nun weiter auf den Parteitag und wollen dort triumphieren. Der Westen will das verhindern.

Der Konvent könnte die Entscheidung nun wiederum dem nächsten regulären Bundesparteitag überlassen. Da der erst Ende November tagt, würde das de facto bereits die Verschiebung auf 2020 bedeuten.

Für den Wahlkampf im Osten spielt das alles keine Rolle: Hier wird sich die AfD als Anwalt der Kleinrentner inszenieren – ganz gleich, ob das bereits Parteiprogramm ist.

Von Jan Sternberg/RND

Will mit seinem sozial-nationalen Kurs in der Rentenfrage durchdringen: Björn Höcke, Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen.