Kramp-Karrenbauer gratuliert CDU-Kandidat zum Sieg – und tritt ins Fettnäpfchen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer freut sich über den Sieg von Parteikollege Octavian Ursu bei der Bürgermeisterwahl in Görlitz. Dabei vergisst sie zu erwähnen, dass der Sieg vor allem der Hilfe anderer Parteien zu verdanken ist. Kritik ließ nicht lange auf sich warten.

CDU-Politiker Octavian Ursu ist neuer Bürgermeister der Stadt Görlitz – und wird von der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf Twitter dafür gefeiert: „Octavian Ursu und die @cdusachsen zeigen in Görlitz: Die CDU ist die bürgerlichste Kraft gegen die AfD.“

Die überschwängliche Freude der CDU-Chefin sorgt allerdings für Kritik – denn den Sieg verdankt der Kandidat nicht nur dem Engagement seiner eigenen Partei – sondern vor allem der Unterstützung der Linken und Grünen, die für Ursu geworben haben, um zu verhindern, dass die AfD das Bürgermeisteramt übernimmt.

Das lässt Kramp-Karrenbauer in ihren ersten beiden Tweets allerdings vollkommen außer Acht – und ruft ihre Partei dazu auf, jetzt erst recht mit „guter Politik“ zu überzeugen.

Schnell kommentierten zahlreiche User die Tweets – meist mit kritischen Worten. So auch Martin Dulig, Sachsens Vize-Ministerpräsident.

Er stellt vor allem das Engagement der Grünen-Ex-Kandidatin Franziska Schubert in den Fokus, die sich zurückgezogen hat, um die CDU zu unterstützen. „Es als CDU-Erfolg darzustellen, zeigt, dass Sie nicht verstanden haben, was in Sachsen passiert.“

Nach ersten kritischen Reaktionen auf Twitter schob Kramp-Karrenbauer einen weiteren Tweet nach: „Natürlich ist der Sieg von Octavian Ursu der Sieg eines breiten Bündnisses, für das ich dankbar bin.“

