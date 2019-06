„Students for Future“ stören Vortrag von Christian Lindner an Uni Leipzig

Sie hielten unter anderem Transparente hoch: Mehrere Aktivisten von „Students for Future“ haben einen Vortrag von FDP-Chef Christian Lindner in Leipzig gestört. Der zeigte sich erstaunt, dass anscheinend keine Dialogbereitschaft bestand.

Mit Zwischenrufen und einem Transparent haben Aktivisten von „Students for Future“ am Dienstag einen Vortrag des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner an der Universität Leipzig gestört. Der reagierte mit einer Einladung zum Dialog, zu dem es letztlich aber nicht kam.

Auf ihren Banner hatten die Protestierenden die Worte „Klimaschutz nur von Profi-teur*innen umweltzerstörender Politik? Nur über unsere Leichen“ geschrieben – eine Anspielung auf die im März von Lindner an den Fridays for Future (FFF) Demos geäußerte Kritik, Klimaschutz sei „eine Sache für Profis“. Mehrere Protestierende hatten sich unter dem Transparent auf den Boden gelegt und tot gestellt.

Lesen Sie auch: Fridays for Future – Wie die Schüler Europa ihren Stempel aufdrücken

Lindner verwies in seiner Reaktion auf den Philosophen Jürgen Habermas, der am Dienstag seinen 90. Geburtstag feierte, und unter anderem für seine „Theorie des kommunikativen Handelns“ bekannt ist. „Hier stehen: dürft ihr. Hier liegen und schlafen: dürft ihr. Stören: dürft ihr nicht. Euch zu Wort melden und diskutieren: Das ist herzlich willkommen“, so Lindners Worte, die von den Zuschauern mit Applaus quittiert wurden.

Nach weiteren Zwischenrufen verließen die Demonstrierenden schließlich den Hörsaal. Lindner zeigte sich nochmals erstaunt darüber, dass trotz des „berechtigten Anliegens“ keine Dialogbereitschaft bestehe.

Die FDP Leipzig kommentierte den Vorfall auf Twitter mit „Krach statt Diskurs“.

Lesen Sie außerdem: Wissenschaftler appellieren – Schüler haben Recht zu streiken

Von Christian Neffe/LVZ/RND