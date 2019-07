Mehr als eine Million Euro Spenden für „Sea-Watch“ Kapitänin

Der in Italien festgenommenen „Sea-Watch“ Kapitänin Carola Rackete droht eine lange Haftstrafe. Unterstützer – wie Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf – stehen ihr mit Spenden zur Seite. Dabei ist bereits eine enorme Summe zusammengekommen.

Berlin. Mehr als eine Million Euro sind bereits bei Spendenaktionen für die in Italien festgenommenen „Sea-Watch“-Kapitänin Carola Rackete zusammengekommen. Unter anderem hatten Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf am Freitag dazu aufgerufen, Rackete zu unterstützen. Die 31-Jährige war vergangene Woche mit dem Schiff „Sea-Watch 3“ mit mehr als 40 Migranten trotz Verbots der Regierung in Rom in italienische Gewässer gefahren.

Wie es langfristig für „Sea-Watch“ weitergeht, ist unklar. Vorerst verliert die Organisation ihr Rettungsschiff – nicht das erste Mal. Am Samstag wurde es aus dem Hafen von Lampedusa gefahren und sollte dem Innenminister zufolge in einen anderen Hafen gebracht werden.

Der Kapitänin, die nun Star und Feindbild zugleich ist, drohen mehrere Anklagen, unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts. Am Montagnachmittag soll sie vernommen werden.

Von RND/hgw