Protest und Alkoholverbot: So bereitet sich Themar auf das Neonazi-Festival vor

Während die Veranstalter des Rechtsrockfestivals „Tage der nationalen Bewegung“ 800 Teilnehmer erwarten, formiert sich der ziviligesellschaftliche Protest in Themar. Für Sonnabend wurde sogar ein Alkoholverbot verhängt.

Themar. Gottesdienst und Sambaklänge gegen Rechtsrock:

An den Protesten gegen das Rechtsrockfestival beteiligen sich auch evangelische Christen. Für das Neonazi-Event besteht für Sonnabend ein Alkoholverbot.

Der Veranstalter des Neonazi-Festivals hat für das am Freitagabend beginnende Event 800 Teilnehmer angemeldet. Das teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Freitag mit.

Dagegen richten sich die Proteste des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra mit insgesamt 1.100 zu erwartenden Teilnehmern in Themar. Die Polizei ist im Großeinsatz und wird unterstützt von Einsatzkräften aus anderen Bundesländern.

„Unerträglich, dass wieder Fremdenhass verkündet wird“

Am Sonnabend lädt die Kirche um 14 Uhr zum Gottesdienst mit Friedensgebet auf eine Wiese am Ortsausgang von Themar in Richtung Hildburghausen, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ankündigte.

Um 16 Uhr ist ein Sommerkonzert mit dem Posaunenchor Marisfeld in der Friedhofskirche geplant. „Escolar Popular“, ein EKM-Projekt, beteilige sich mit Samba-Klängen und Capoeira-Aufführungen.

Auch der Superintendent des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Hildburghausen-Eisfeld, Johannes Haak, rief zur Teilnahme an den Protesten gegen die Neonazis auf. Ortspfarrerin Ulrike Polster erinnerte daran, dass Themar eine große jüdische Gemeinde vor dem Zweiten Weltkrieg hatte.

Die Stadt Themar setze sich sehr für die Versöhnungsarbeit mit den Nachkommen ein. Polster sagte: „Es ist mir angesichts dessen unerträglich, dass auf unseren Fluren wieder Antisemitismus und Fremdenhass verkündet werden.“

Am Pfarrhaus wurde ein großes Banner des Kirchenkreises Hildburghausen-Eisfeld gehängt, mit einem Zitat von Martin Luther King: „Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben; nur Licht kann das. Hass kann Hass nicht vertreiben; nur Liebe kann das.“

Freitag nur Radler, Alkoholverbot am Sonnabend

Am Sonnabend beginnt ab 10.30 Uhr auf der Wiese an der Bundesstraße 89 am Ortsausgang Themar ein Demokratiefest mit Musik, Informationsständen, Filmvorführungen und Redebeiträgen sowie Mit-Mach-Aktionen und Angeboten für Kinder.

Das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra wolle damit ein deutliches Zeichen gegen nationalistische, rassistische und demokratiefeindliche Botschaften und Aktivitäten in Themar und Südthüringen setzen, heißt es.

Indes bestätigte das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar ein Alkoholverbot auf dem Neonazi-Festival und bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Meiningen in letzter Instanz.

Damit gilt für Sonnabend ein striktes Alkoholverbot und für Freitag eine Beschränkung auf Leichtbier. Das Verbot, Lieder mit rassistischem Inhalt vorzutragen, kippten die Richter dagegen. Die Auflage sei in der getroffenen Form zu pauschal, urteilte das Gericht und wies aber ausdrücklich darauf hin, dass die Strafbarkeitsschwelle keinesfalls überschritten werden dürfe.

Polizei kapert Tankstelle

Aus strategischen Gründen hat sich die Thüringer Polizei auch in einer Tankstelle in Themar postiert, die bei vergangenen Veranstaltungen von Neonazis meist zum Einkauf von Getränken genutzt wurde. Auch diese Möglichkeit zum Kauf von Alkohol entfällt damit in diesem Jahr für die Rechtsextremen. Das Tankstellengelände wird als Führungspunkt der Polizei genutzt.

Nach Zählung von Mobit, der Mobilen Beratung in Thüringen, ist es die 55. öffentliche Rechtsrock-Großveranstaltung seit 2002 im Land, die unter dem Schutz des Versammlungsrechts angemeldet wurde. In Themar soll unter anderem auch die Band „Oidoxie“ auftreten, die offen für rechten Terror werbe und personelle Überschneidungen zur neonazistischen Terrororganisation „Combat 18“ habe, so Mobit.

Von RND/epd