Salvini wirft Paris Heuchelei vor – und veröffentlicht E-Mail von Carola Rackete

Paris will Carola Rackete mit der höchsten Verdienstmedaille der französischen Hauptstadt auszeichnen. Italiens Innenminister wirft Frankreich „Heuchelei“ vor – und veröffentlicht E-Mail von Rackete.

Rom. Italiens Innenminister Matteo Salvini hat Frankreich „Heuchelei“ vorgeworfen, weil die Stadt Paris Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete mit einer Verdienstmedaille ehrt. Für ihre Anstrengungen soll die „Sea-Watch“-Kapitänin mit der „Médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris“ ausgezeichnet werden.

Sehr zum Unmut des italienischen Innenministers. „Sie zeichnen die deutsche Kapitänin Carola Rackete wie eine Heldin aus, aber es war Paris, das nicht auf ihre Hilferufe reagiert hat“, erklärte Salvini am Samstag.

Dazu veröffentlichte er eine Mail der Kapitänin, in der sie erklärt, dass Malta und Frankreich ihr einen Hafen verwehrt hätten.

Salvini: „Wie der Gewalttätigste der Gelbwesten-Bewegung“

Carola sei wie „der Gewalttätigste der Gelbwesten-Bewegung“, weil sie mit der „Sea-Watch 3“ ein Boot der italienischen Finanzpolizei gerammt und das Leben der Polizisten riskiert habe, sagte Salvini.

Rackete war mit Dutzenden Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gefahren. Gegen sie wird in Italien ermittelt. Die 31-Jährige aus Niedersachsen hat Klage gegen Salvini erhoben, weil er aus ihrer Sicht Hassbotschaften gegen sie gesendet und andere Menschen aufgestachelt habe.

Von RND/dpa/ka