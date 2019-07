Warum Cem Özdemir Präsident des VfB Stuttgart werden könnte – und es wohl doch nicht wird

Es gibt nicht wenige Kanzler, Minister oder Abgeordnete, die sich für das runde Leder interessieren. Manche tun es aus Kalkül, andere wie der einstige Grünen-Chef tun es aus Leidenschaft.

Berlin. Cem Özdemir fühlt sich geehrt und ein bisschen „berührt“. Es gibt nämlich ein paar Fans, die sich den grünen Bundestagsabgeordneten und langjährigen Parteichef ganz gut als neuen Präsidenten des VfB Stuttgart vorstellen könnten, nachdem der bisherige Clubchef Wolfgang Dietrich nach der chaotischen Mitgliederversammlung am Sonntag tags darauf seinen Rücktritt angekündigt hat.

Es ist eher nicht so wahrscheinlich, dass der 53-Jährige es wird – zumal sich Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann soeben für den einstigen VfB-Spieler und späteren Bundestrainer Jürgen Klinsmann ausgesprochen hat.

Allerdings, und das gilt es zu beachten: Beim VfB Stuttgart geht es um zwei offene Posten: Den des Präsidenten, der zukünftig deutlich repräsentativer wirken soll. Und den Posten des Vorstandsvorsitzenden der AG. Hierfür wäre Jürgen Klinsmann, alleine schon wegen seines Selbstverständnisses, der Favorit vieler.

Özdemir, der für Ministerposten in Berlin genauso in Betracht kommt wie für die Kretschmann-Nachfolge, sagte: „Hier geht es gerade nicht um einzelne Namen, sondern darum, was für den VfB am besten ist.“ Allein die Debatte macht das alte Thema Fußball und Politik aber um eine neue Facette reicher.

Angela Merkel in der Kabine

Da gibt es prominente Zeitgenossen, die eher das politische Potenzial des Fußballs erkannt haben. Kanzlerin Angela Merkel zum Beispiel ist nie als Fan in Erscheinung getreten, bis man sie plötzlich bei Länderspielen auf der Tribüne jubeln und dem halbnackten Mesut Özil in der Mannschaftskabine die Hand schütteln sah. Der frühere ZDF-Journalist Reinhard Grindel ließ sich als CDU-Bundestagsabgeordneter zum Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes wählen, bis er als Präsident die Spitze des Verbandes erklomm – und nach kurzer Amtszeit zurück treten musste. Merkels Vorgänger Helmut Kohl wusste ebenfalls, wie man sich das runde Leder zunutze macht – während sein Nachfolger Gerhard Schröder bis zuletzt Aufsichtsratschef bei Hannover 96 war.

Überhaupt gibt es Überzeugungstäter. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch ist echter Sportfan, ohne daraus Kapital zu schlagen. Er geht gern zum Eishockey, besonders zu den Berliner Eisbären, hängt an Hansa Rostock, weil er wie der Klub von der Ostsee kommt, ist Sympathisant des Ostklubs Union Berlin und mag auch Borussia Dortmund. Den Verein hat er sogar mal zu einem Champions League-Spiel gegen Real Madrid ins Stadion Santiago Bernabeu begleitet.

Der ehemalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) wiederum, der fraglos Ahnung hat, beklagte sich nach seinem Wechsel in die Rolle des einfachen Abgeordneten darüber, dass einer seiner Mitarbeiter von Fußball eben keine Ahnung habe – und bat, natürlich scherzhaft, beim Mittagessen in der Bundestags-Kantine darum, dieser möge sich die nötigen Kenntnisse doch bitte bis zum nächsten Championat aneignen.

Özdemir junior ist Union-Fan

In die Kategorie der Leidenschaftlichen gehört auch Özdemir. Der anatolische Schwabe aus Bad Urach war schon VfB-Anhänger, als der berühmte Karl Allgöwer dort noch spielte. Im Büro des Grünen hängt ein Fan-Schal. Er ist immer mal wieder bei Heimspielen und litt, als der Verein in der vorigen Saison dem Abstieg entgegen dümpelte. Dabei gab es gegen Ende im Hause Özdemir einen kleinen Generationen-Konflikt. Denn Özdemir junior steht als Kind der Stadt auf Union Berlin; und Union setzte sich im Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der ersten Liga bekanntlich gegen den VfB durch.

Auf die Frage, wen er sich an der Spitze des VfB Stuttgart wünsche, sagte Cem Özdemir jetzt: „An den führenden Stellen unseres Vereins wünsche ich mir Leute, hinter denen sich die VfB-Familie versammeln kann, die hohe Sportkompetenz mitbringen und nicht spalten. Dies spricht sehr stark für unsere VfB-Legenden und ihren fußballerischen Sachverstand.“

Es klang nicht wie eine Bewerbung.

Von Markus Decker/RND