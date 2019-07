Iran stoppt ausländischen Öltanker im Persischen Golf und verhaftet Crew

Der Iran hat einen ausländischen Öltanker gestoppt und die Crew-Mitglieder festgenommen. Ob es sich um den seit Tagen im Persischen Golf verschwundenen Tanker „Riah“ handelte, blieb zunächst unklar.

Teheran. Die iranische Revolutionsgarde hat nach einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens einen ausländischen Tanker beschlagnahmt. Grund sie der Verdacht illegalen Ölhandels, hieß es in dem Bericht vom Donnerstag. Das Schiff habe Öl von iranischen Schmugglern an Kunden im Ausland transportiert und sei im Süden der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormus abgefangen worden.

Ob es sich um den seit Tagen im Persischen Golf verschwundenen Tanker „Riah“ handelte, blieb zunächst unklar. Im TV-Bericht wurde der Tanker nicht identifiziert, auch zu der Herkunft der zwölfköpfigen Besatzung, die festgenommen worden sein soll, gab es keine Informationen.

Spannungen zwischen den USA und dem Iran

Ein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammender Öltanker hat vor Tagen aufgehört, Standortdaten auszusenden. Zuletzt war er durch die Straße von Hormus gefahren und schien denn in iranische Gewässer abzudriften. In den USA gibt es den Verdacht, dass der Tanker „Riah“ unter der Flagge Panamas wömöglich in den iranischen Gewässern abgefangen wurde.

Seit Wochen nehmen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zu. Hintergrund ist das Atomabkommen von 2015, aus dem sich Washington im vergangenen Jahr zurückgezogen hat. Seither haben die USA harte Wirtschaftssanktionen gegen Teheran verhängt. Der Iran wiederum hat begonnen, im Abkommen geregelte Uran-Grenzwerte zu überschreiten.

Von RND/dpa/AP