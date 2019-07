Gericht bestätigt Mithaftung der Niederlande für Srebrenica-Massaker

Ist eine Regierung dafür verantwortlich, wenn ihre Soldaten als Blauhelme versagen? Ja, sagt ein niederländisches Gericht – und macht doch eine weitgehende Einschränkung.

Den Haag. Die Niederlande tragen nach einem Urteil ihres Obersten Gerichts eine Mitschuld an der Ermordung von rund 350 bosnischen Muslimen während des Massakers von Srebrenica im Jahr 1995. Dort eingesetzte niederländische UN-Blauhelmsoldaten hätten gewusst, dass die rund 5000 Muslime, die bei ihnen Zuflucht gesucht hatten, in ernster Gefahr waren, misshandelt oder ermordet zu werden, sagte der Oberste Richter Kees Streefkerk am Freitag. Dennoch hätten sie ihr Lager geräumt.

Das Oberste Gericht der Niederlande bestätigte damit ein Urteil einer Vorinstanz von 2017 und setzte sich über einen Ratschlag seines Generalanwaltes hinweg, der das Urteil als irrational bezeichnet hatte. Allerdings reduzierten die Obersten Richter die Höhe der Schadensersatzansprüche, die Angehörige der Opfer an den niederländischen Staat stellen können, von 30 Prozent des finanziellen Gesamtschadens auf zehn.

8000 bosnisch-muslimische Männer und Jungen massakriert

Die niederländischen Blauhelme waren in dem von bosnischen Serben belagerten Srebrenica stationiert und verfügten über deutlich weniger Soldaten und Waffen als die Belagerer unter Führung von General Ratko Mladic. Während die bosnischen Serben Srebrenica überrannten, suchten etwa 5000 bosnische Muslime bei den Blauhelmen in der Nähe Zuflucht.

Doch diese organisierten nur den Abtransport der Muslime. Als sie abzogen, sortierten die Mladic-Truppen Männer aus, brachten sie fort und ermordeten sie. Insgesamt wurden etwa 8000 bosnisch-muslimische Männer und Jungen massakriert. Mladic ist dafür vom UN-Kriegsverbrechertribunal wegen Völkermordes verurteilt worden, hat aber Berufung eingelegt.

„Ich bin erschüttert. Ich hatte das nicht erwartet.“

In der juristischen Auseinandersetzung in der Niederlanden ging es darum, ob eine Regierung in Haftung genommen werden kann, wenn von ihr entsandte Blauhelme Zivilisten in bewaffneten Konflikten nicht ausreichend schützen.

Die Hinterbliebene Munira Subasic, die den Fall vor Gericht gebracht hatte, sagte, sie wisse auch ohne Urteil, was passiert sei. „Sie sind verantwortlich und werden auf immer befleckt sein“, sagte sie. „Ich bin erschüttert. Ich hatte das nicht erwartet.“

Die niederländische Vorinstanz hatte befunden, das Verhalten der Blauhelme habe den muslimischen Männern und Jungen jede Überlebensmöglichkeit genommen. Wären sie im Lager der Niederländer geblieben, hätten sie immerhin noch eine Chance von 30 Prozent gehabt. Daher müsse der niederländische Staat den Angehörigen 30 Prozent der finanziellen Verluste ersetzen. Das Oberste Gericht sah dagegen nur eine Überlebenschance von zehn Prozent und reduzierte die Schadensersatzquote entsprechend.

Blauhelmkontingent habe einen Fehler gemacht

Der Blauhelmveteran Remko de Bruijne kritisierte diese Regelung. Seine Blauhelmkontingent habe einen Fehler gemacht, sagte er der Nachrichtenagentur AP. „Ich bin ein Mensch, ich kann Fehler machen. Aber zu sagen, Du hast einen Fehler gemacht, doch das ist wie zehn Prozent, das ist nicht fair“, sagte de Bruijne.

Die Angehörige Kada Hotic sagte, die Höhe der der Entschädigung sei für sie nicht wichtig. „Die niederländische Regierung ist verantwortlich für Völkermord. (…) Wir kümmern uns nicht um Geld. Wir wollten Gerechtigkeit.“

Von RND/AP/lc