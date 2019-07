„An Trumps Schmeicheleien sollte er sich nicht berauschen“

Der nächste britische Premierminister heißt Boris Johnson. Der ehemalige Brexit-Wortführer hat einen harten Kurs in Sachen EU-Austritt eingeschlagen. Einen No Deal will er in Kauf nehmen. Das meint die deutsche Presse.

Berlin. Nach seinem Sieg im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May hat der künftige britische Regierungschef Boris Johnson Glückwünsche aus aller Welt erhalten.

Unmittelbar nach der Bekanntgabe des parteiinternen Wahlergebnisses twitterte US-Präsident Donald Trump am Dienstag, er gratuliere Johnson dazu, neuer Premier zu werden. „Er wird großartig sein!“, schrieb Trump.

So sehen es deutsche Medien:

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die britisch-iranische Krise liefert schon mal einen Vorgeschmack auf das, was auf Johnson zukommen wird. Die EU hat Geduld mit ihrem Mitglied geübt, die Welt aber wartet nicht, bis sich die britische Politik ausgemärt hat. (…) Wie eng also wird künftig das Verhältnis des Königreichs zu „Europa“ sein, und wie nahe wird Johnson der Politik des amerikanischen Präsidenten kommen wollen? Trump hat ihn mit Schmeicheleien überhäuft; an denen sollte sich Johnson nicht berauschen. Die „Europäer“ wiederum sollten ihm, wo immer möglich, die Hand reichen, nur zu einem ganz gewiss nicht: das Königreich in den Abgrund zu stürzen.

Die Welt

Als Feindbild eignet sich Johnson nur, wenn man nicht genau hinsieht. Wer aus ihm einen xenophoben, isolationistisch-nationalistischen Reaktionär und Antiliberalen machen will, irrt gewaltig. Sein Stunt als Brexit-Agitator war vor allem die lustvolle Annahme einer für ihn unterhaltsamen Rolle. Jetzt muss er den Triumph seines Vabanquespiels ausbaden. Diese Herausforderung macht den 55-Jährigen neugierig: Ob er das schaffen kann?

Stuttgarter Zeitung

Johnson steht auf einer sehr, sehr wackeligen Machtbasis. Seine Regierungsmehrheit im Unterhaus ist hauchdünn, sie kann jederzeit durch eine Vertrauensfrage herausgefordert werden. Und das Parlament ist mehrheitlich gegen einen No-Deal-Brexit. Es ist also nicht völlig ausgeschlossen, dass anstatt eines Brexits im Herbst in Großbritannien Neuwahlen und eine zweite Volksabstimmung über den EU-Ausstieg folgen.

Nürnberger Nachrichten

Zwei Minister sind bereits aus Sorge über das „schwarze Loch“ in Johnsons Brexit-Vision zurückgetreten. Weitere werden wohl folgen. Sie kündigten an, dass sie gegen einen harten Brexit stimmen würden, was eine Vertrauensfrage auslösen könnte. Und so könnte Johnson als Premierminister mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte eingehen.

Straubinger Tagblatt

Den neuen Premierminister Johnson erwartet eine harsche Kollision mit der Realität. Was er zum EU-Austritt während des sechswöchigen Wahlkampfes von sich gab, war wenig mehr als Schwadroniererei. Er hatte erklärt, dass er die Scheidungsrechnung nicht bezahlen und den Backstop streichen will. Nähme man diese Statements ernst, wäre ein No-Deal-Brexit die Konsequenz, denn die EU kann sich auf solche Forderungen nicht einlassen.

Sächsische Zeitung

Die Briten erwarten vom neuen Premier, das zu Ende zu führen, woran seine Vorgängerin Theresa May gescheitert ist. Doch statt einen Ausweg aus dem Brexit-Dilemma zu finden, könnte er das Land noch tiefer hineinstürzen – mit schweren Folgen für Bürger und Wirtschaft. Woher Johnson die Überzeugung nimmt, der EU noch Zugeständnisse abringen zu können, bleibt sein Geheimnis.

Landeszeitung Lüneburg

Es wird ernst, innen- wie außenpolitisch. Er will sein Land aus der EU führen – notfalls ohne Abkommen, keinesfalls mit Backstop. Die Probleme mit der inner-irischen Grenze könne man mit technologischen Mitteln lösen. Schließlich habe es die Menschheit auch auf den Mond geschafft. Noch kennt zwar niemand eine solche Technik. Aber es dürfte einige Briten geben, die Johnson gerne auf den Mond schießen würden.

Von RND