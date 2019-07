Dokument in Hannover belegt: SA-Mann will beim Reichstagsbrand 1933 geholfen haben

Marinus van der Lubbe wurde verurteilt. Aber Historiker streiten bis heute, wer 1933 wirklich hinter dem Reichstagsbrand steckte. Jetzt ist in Hannover ein einzigartiges Dokument aufgetaucht: Es schürt den Verdacht, dass die SA ihre Finger im Spiel hatte.

Hannover. Das Feuer brannte stundenlang; helle Flammen schlugen am Abend jenes 27. Februar 1933 aus der Kuppel des Reichstags in Berlin. Am Ende war der Plenarsaal aus der Kaiserzeit zerstört. Ein Wachtmeister griff einen jungen Mann auf, der im Gebäude kauerte, schwitzend, mit nacktem Oberkörper. „Protest, Protest“, rief Marinus van der Lubbe noch, dann führte man den mutmaßlichen Brandstifter ab. Im Jahr darauf wurde der niederländische Arbeiter hingerichtet.

Aber hatte wirklich dieser junge, verwirrt wirkende Mann, seh- und gehbehindert, ganz allein das mächtige Gebäude mit Streichhölzern und Kohleanzündern in Brand gesetzt? Zweifel gab es immer.

Jetzt kommen Zweifel an den Darstellungen der Nachkriegsjustiz und der Geschichtsforscher dazu. Warum schlummerte eine ausführliche, brisante Zeugenaussage, die gegen van der Lubbe als Alleintäter spricht, jahrzehntelang in einem hannoverschen Justizarchiv? Warum hat einer der wichtigsten Erforscher des Reichstagsbrands und Verfechter der Ein-Täter-These nie eingestanden, dass er von dieser Aussage wusste?

Die Erklärung des SA-Manns

Wie ein Fanal stand der Reichstagsbrand am Beginn der NS-Herrschaft. Die Nazis nutzten ihn als Vorwand, um gegen Kommunisten und andere Gegner vorzugehen. Eine Notstandsverordnung setzte zen­trale Bürgerrechte außer Kraft.

Das Ermittlungsprotokoll der damaligen Zeit listet detailliert auf, durch welche Räume Marinus van der Lubbe gelaufen sein soll, wo er Vorhänge anzündete und sogar, in Ermangelung anderer Materialien, sein eigenes Hemd als Fackel benutzt haben soll.

Gleichwohl trieb Generationen von Historikern die Frage um, ob van der Lubbe nicht doch Unterstützer gehabt hatte. War die Tat das Werk kommunistischer Verschwörer, wie die NS-Propaganda glauben machen wollte? Oder hatten die Nazis den Brand selbst gelegt, um einen Vorwand zu haben, ihre Gegner zu verfolgen? Die Schulen streiten, doch die Mehrzahl der Forscher favorisiert die These von der Alleintäterschaft des Niederländers. Das jetzt aufgetauchte Dokument aber lässt die Brandnacht noch einmal in einem anderen Licht erscheinen.

In einer vierseitigen eidesstattlichen Versicherung bezichtigt sich ein ehemaliger SA-Mann selbst, Marinus van der Lubbe in den Reichstag gebracht zu haben – zu einem Zeitpunkt, als es dort bereits brannte. Experten müssen es noch genau untersuchen; aber dieses Papier birgt womöglich den Stoff für eine wissenschaftliche Sensation.

Fast 65 Jahre lang lag die eidesstattliche Versicherung in den Archiven des Amtsgerichts Hannover. Der Notar Paul Siegel hatte sie 1955 aufgenommen und unter der Nummer 510 in die amtliche Urkundenrolle gelegt. Dort schlummerte sie, bis im Februar das niedersächsische Landeskriminalamt eine beglaubigte Abschrift anforderte. Die Behörde arbeitet derzeit ihre Vergangenheit auf – und war im Zuge der Forschungen auf die Existenz des Papiers gestoßen.

Der zentrale Satz darin lautet: „Es fiel uns auf, dass ein eigenartiger Brandgeruch herrschte und dass auch schwache Rauchschwaden durch die Zimmer hindurchzogen.“ So schilderte der ehemalige SA-Mann Hans-Martin Lennings 1955 gegenüber dem Notar jenen Moment, in dem er Marinus van der Lubbe in den Reichstag brachte.

Lennings erklärt, dass er sich auf Anordnung des SA-Führers Karl Ernst am 27. Februar, wenige Stunden vor der Brandnacht, in einer Gartenwirtschaft in Berlin-Mahlsdorf einfinden musste. Dort habe ein ihm bekannter Polizeispitzel ihm den schriftlichen Befehl übergeben, in der Lützowstraße einen Mann abzuholen und in den Reichstag zu bringen. Mit zwei SA-Kameraden und einem Chauffeur habe er den Befehl ausgeführt – und später auf Fotos in Zeitungen erkannt, dass es sich um Marinus van der Lubbe handelte. Durch einen Seiteneingang hätten sie den jungen Mann ins Gebäude gebracht und an eine Person übergeben, als schon Rauchschwaden sichtbar waren.

Viele Deutsche setzten nach dem Krieg alles daran, ihre eigene Rolle in der NS-Zeit zu schönen. Dass der ehemalige SA-Mann sich selbst belastete, indem er seine Beteiligung am Reichstagsbrand einräumte, könnte daher für die Glaubwürdigkeit seiner Schilderung sprechen. Denn Hans-Martin Lennings, geboren 1904 im heutigen Wuppertal und aufgewachsen in der hannoverschen Hartwigstraße, hatte 1955 längst sein Entnazifizierungsurteil erhalten (Spruchkammer Ludwigsburg, 30/17/1750 Dz C/1/5671 von 1948).

Dieses misst ihm eine erhebliche Unterstützung beim Aufbau der Nazi-Propaganda mindestens ab 1926 zu und attestiert ihm beste Kontakte zur NSDAP-Führung. Adolf Hitler persönlich soll ihn nach einem Überfall von Kommunisten im Sommer 1930 im Krankenhaus besucht haben. SA-Stabschef Ernst Röhm soll ihn mehrfach auf Reisen mitgenommen und ihm die Position eines SA-Truppführers verschafft haben.

Motiv: Schlechtes Gewissen

Andererseits war der gelernte Kaufmann Lennings, dessen Bruder Pastor in Neustadt-Bordenau und später in Bad Pyrmont wurde, zeitlebens überzeugter Christ. Spätestens ab 1934 wandte er sich zunehmend von der NS-Ideologie ab, kam in Konflikt mit dem Regime und versteckte laut Entnazifizierungsakte gegen Kriegsende sogar einen jüdischen Jungen. Meldete sich also zehn Jahre nach dem Krieg sein Gewissen wegen der Brandstiftung?

In dem Dokument erklärt Lennings selbst, warum er plötzlich auspackte. Damals wurde die Wiederaufnahme des Prozesses gegen Marinus van der Lubbe öffentlich diskutiert. Sein Bruder wollte posthum einen Freispruch erwirken. Der ehemalige SA-Mann Lennings hatte offenbar den Wunsch, dass seine Version der Geschichte „in einem Verfahren auf Aufhebung des Todesurteils gegen Marinus van der Lubbe verwendet werden soll“. So ließ er es den Notar niederschreiben. 1962 starb Lennings, erst 1967 kam es zur Wiederaufnahme. Das Dokument lag vergessen im Archiv.

Aus Abschriften der Briefe von Lennings an seinen Bruder aus den Fünfzigerjahren, die heute im Bundesarchiv liegen, geht allerdings hervor, dass er in der eidesstattlichen Versicherung Vorgänge verschwieg – wohl, um sich selbst strafrechtlich nicht noch mehr zu belasten. Den Briefen zufolge hatte es bereits Tage vor dem Reichstagsbrand ein Treffen von SA-Leuten im Dresdner Trompeterschlösschen gegeben, bei dem SA-Funktionär Edmund Heines über die bevorstehende Brandstiftung gesprochen und Männer für Unterstützungsdienste ausgewählt hatte – mit der Aussicht auf Beförderung. Hätte Lennings dies vom Notar beurkunden lassen und das Dokument wäre zu seinen Lebzeiten aufgetaucht, wäre er womöglich wegen Mittäterschaft verurteilt worden.

Trotz solcher Widersprüche könnte die Schilderung des SA-Manns Lennings Erklärungen für Ungereimtheiten aus der Brandnacht liefern, die die Wissenschaft bis heute beschäftigen. Der eidesstattlichen Versicherung zufolge wurde van der Lubbe „zwischen 20 und 21 Uhr“ in den Reichstag gebracht, wo es bereits brannte. Den Wagen parkte der Chauffeur an dem „nach der Kroll-Oper gelegenen Nebeneingang“. Diese Darstellung von Lennings deckt sich mit der Aussage eines Polizeioberwachtmeisters vom 172. Revier, der 1933 zu Protokoll gab, er habe zur Brandzeit ein „grau-grünes Auto“ an der damaligen Simonsstraße gesehen, gegen 21.15 Uhr. Im Reichsgerichtsprozess aber wurde dieser Polizist nie als Zeuge geladen. „Ich habe diese Informationen bei den Ermittlungsakten gefunden“, sagt der Düsseldorfer Geschichtsforscher Hersch Fischler, der sich seit Jahrzehnten mit dem Brand beschäftigt und das LKA bei dessen Nachforschungen unterstützt.

Ein Täter mit Hang zum Drama?

Die Aussagen von Lennings bringen Licht auch in weitere Rätsel: So berichtete van der Lubbe den Ermittlern in seiner ersten Befragung, er sei bei seinem Weg durch das Reichstagsgebäude an Ritterrüstungen vorbeigekommen. Diese aber befanden sich nahe dem Eingang Simonsstraße – das passt überhaupt nicht zu dem Weg, den der angebliche Brandstifter laut Ermittlungsprotokoll in dem Gebäude genommen haben muss. Der Historiker Alexander Bahar wies schon 2001 darauf hin, dass van der Lubbe durch den Eingang Simonsstraße in den Reichstag gelangt sein muss.

Außerdem will van der Lubbe seiner eigenen, kruden Aussage zufolge an einem „mannshohen Gesims“ von außen am Reichstag hochgeklettert sein, dort das Glas einer Balkontür eingeschlagen und dann in zahlreichen Räumen sowie dem Plenarsaal hektisch mehrere Feuer entzündet haben. Das „mannshohe Gesims“ aber ist fünf Meter hoch und war damals von einem zwei Meter tiefen Graben umgeben, der mit Stacheldraht bewehrt war. Der geh- und sehbehinderte Brandstifter, der wegen eines Arbeitsunfalls seine Maurerlehre hatte abbrechen müssen, hätte also ein sieben Meter hohes Hindernis erklettern müssen. „Das ist völlig absurd“, sagt Forscher Fischler.

Schon in der Nachkriegszeit haben etliche Brandexperten vorgerechnet, dass ein einzelner Mann nicht binnen 15 bis 20 Minuten an so vielen Stellen Feuer gelegt haben kann, wie man van der Lubbe vorwarf. „Schon während des Prozesses gab es starke Zweifel daran“, sagt Fischler. Aus Verhörprotokollen und Ermittlungsakten aber seien immer wieder Passagen entfernt oder manipuliert worden.

„Van der Lubbe war ein Wirrkopf, der gern im Mittelpunkt der Proteste gegen die Nazis stehen wollte“, sagt Fischler. „Er wollte der Alleintäter sein. Er war jemand, der sich gerne selbst belastete.“ Schon vorher war er mehrmals aufgefallen. Ihn trieb, so meinen die meisten Historiker, der Wille, die Arbeiterbewegung mit spektakulären Taten gegen das NS-Regime aufzurütteln.

Bediente sich die SA also van der Lubbes, um den Reichstag selbst in Brand zu setzen und später einen Sündenbock zu haben? Steckte gar die NSDAP-Führung dahinter? Lennings’ eidesstattliche Versicherung liefert keinen Beleg. Aber einen neuen Ansatz für Fragen.

Von Conrad von Meding