Leibärztin schlägt Alarm – Nawalny im Gefängnis vergiftet?

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny war am Sonntag aus der Haft in eine Klinik eingeliefert worden – wegen einer allergischen Reaktion, hieß es. Seine Leibärztin hält es für möglich, dass der Kreml-Kritiker mit Gift in Berührung kam.

Moskau. Die Krankheit des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist nach Ansicht seiner Leibärztin möglicherweise auf eine Vergiftung zurückzuführen. Eine Schwellung im Gesicht könnte auf giftige Chemikalien zurückzuführen sein, schrieb die Ärztin Anastasia Wassiljewa am Montag bei Facebook.

Sie selbst habe Nawalny noch nicht untersuchen dürfen. Weder Nawalny noch dessen Angehörige hätten bislang eine Diagnose genannt bekommen. Krankenhausärzte hätten zwar von einer allergischen Reaktion Nawalnys gesprochen, doch die nötigen Tests verweigert.

Nawalny war am Sonntag aus der Haft ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Mitstreiter Leonid Wolkow beschwerte sich über unhygienische Zustände in dem Gefängnis, in dem er auch schon mal eingesessen hatte.

Nawalny war am Mittwoch zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden, weil er zu Protestaktionen aufgerufen hatte, bei denen Oppositionelle die Zulassung unabhängiger Kandidaten bei den Regionalwahlen in sechs Wochen einfordern wollen.

Von RND/AP/dpa