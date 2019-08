Kramp-Karrenbauer braucht Englisch-Nachhilfe

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer möchte gern ihr Englisch aufbessern. Bis die Nachhilfestunden fruchten, setzt sie jedoch lieber auf einen Simultanübersetzer – und hofft, sich so Peinlichkeiten zu ersparen.

Saarbrücken. Seit einiger Zeit schon brodelt in der Hauptstadt die Gerüchteküche. Man munkelt, die frisch vereidigte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bräuchte Englisch-Nachhilfe. Nun hat sich die Ministerin selbst zu Wort gemeldet. Kramp-Karrenbauer sagte der „Saarbrücker Zeitung“ : „Ich verstehe und spreche Französisch und Englisch. Aber beides nicht so gut, wie ich es selbst möchte.“ Für ihr neues Amt muss die Bundesverteidigungsministerin nun noch einige Vokabeln büffeln.

Die Ministerin und CDU-Vorsitzende sagte außerdem, sie habe schon während ihrer Zeit als Politikerin im Saarland Französischunterricht genommen. Sie fügte hinzu: „und in Berlin Englisch. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich das fortsetzen.“

Im Internet ein Hit: Politiker, die kein Englisch können

Seit rund zwei Wochen ist die Saarländerin nun schon Verteidigungsministerin und muss viele internationale Termine wahrnehmen. So auch ihren Antrittsbesuch am Mittwoch in Brüssel. Bei einer Pressebegegnung mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nutzte die Ministerin zur Sicherheit die Hilfe eines Simultanübersetzers.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Nachhilfestunden der Ministerin in Zukunft auszahlen werden. Andernfalls könnten ihre Sprechversuche auch wie bei Parteikollege Günther Oettinger auf YouTube viral gehen. Der EU-Kommissar belustigte 2009 jede Menge Zuschauer, als er versuchte, vorgefertigte Sätze auf Englisch vom Papier abzulesen.

Von MS/RND