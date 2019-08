Mützenich will SPD-Fraktion auf Dauer führen

Nach dem Rücktritt von Andre Nahles übernahm der Kölner Bundestagsabegordnete Rolf Mützenich kommissarisch die Führung der SPD-Bundestagsfraktion. Jetzt soll aus dem Provisorium ein Dauerzustand werden. Mützenich, der das eigentlich nie wollte, greift nach der Macht.

Berlin. Der bislang kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will das Spitzenamt dauerhaft übernehmen. Er werde bei der Wahl am 24. September um den Vorsitz kandidieren, schrieb Mützenich am Freitag in einem Brief an die Fraktionsmitglieder. Der Brief liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor. Die Stellvertreter informiert der Abgeordnete in Köln in einer Telefonschalte.

Mützenich ist Parteilinker, gilt aber als Mann des Ausgleiches. Er hat sich in den Monaten seit dem Rückzug von Andrea Nahles flügelübergreifend Respekt in der SPD-Bundestagsfraktion erworben. Deshalb war er von mehreren Abgeordneten gedrängt worden, das Amt längerfristig auszuüben.

Kurz nachdem die Kandidatur bekannt wurde, gab es im Kurznachrichtendienst Twitter viel Zustimmung. Super Entscheidung, super Typ, twitterte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. “Das ist eine richtig gute Nachricht. Meine Unterstützung hat er”, schrieb der Abgeordnete Thomas Hitschler.

Von Andreas Niesmann/RND