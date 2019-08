Viral im Netz: Mann lacht über Trump-Anhängerinnen – und wird zum Internetstar

Bei einer Stadtratssitzung beginnen Trump-Fans lautstark gegen Einwanderung zu protestieren. Ein Mann beobachtet das Geschehen und bekommt einen herzhaften Lachanfall. Das Video von ihm geht nun durchs Netz.

Tucson. Während einer Stadtratssitzung beginnen plötzlich Anhängerinnen des US-Präsidenten Donald Trump, wütend gegen eine Volksinitiative zu demonstrieren. Die beiden Frauen, eine davon mit einem Make America Great Again-Cappy fordern brüllend striktere Einwanderungsgesetzen und filmen sich dabei mit einem Smartphone. Dazu halten sie Plakate mit rassistischen Sprüchen in die Höhe. Ein Mann in einem grünen T-Shirt sitzt vor den beiden und beobachtet sie sichtlich amüsiert: eine halbe Minute lang kann er sich vor Lachen kaum noch halten.

Nun ist das Video des Mannes mit Lachanfall viral gegangen. Auf Twitter posten zahlreiche Nutzer unter dem Hashtag #GreenShirtGuy ein GIF des Geschehens und schreiben, so wie diese Nutzerin, Sätze wie: “Das bin ich, wenn ich mich täglich mit meiner Republikaner-Familie rumschlagen muss.“

Ein anderer Nutzer postet ein Bild des Mannes im grünen Shirt und schreibt dazu: „Wir brauchen einen “Green T-Shirt-Tag”

Auch der Green-Shirt-Mann selbst, sein Name ist Alex Kack, meldet sich auf Twitter zu Wort und stellt sich als “just another nobody“ vor. Zu dem Erfolg des Videos schreibt er: ”Das ist unglaublich, ihr seid verrückt!“ Seit dem Erscheinen des Videos konnte er 20.000 neue Twitter-Follower verbuchen. So richtig fassen kann er das wohl selbst noch nicht.

