Er rettete Dutzende Tierleben: Die bewegende Geschichte des Katzenmannes von Aleppo

Seit mehr als acht Jahren tobt in Syrien ein Bürgerkrieg. Mehr als 400.000 Menschen sind in dem Konflikt schon gestorben. Doch auch die Tiere sind Opfer. Alaa will ihr Leiden mindern.

Der Katzenmann von Aleppo: Ein Syrer rettet Tiere und hilft Kindern. Wenn die Luftangriffe vorbei sind, taucht Mohammed Alaa al-Dschalil auf. Er muss sich vorsichtig zwischen den Trümmern zerstörter Häuser in Syriens Rebellengebiet um die Stadt Idlib bewegen, um kein Risiko einzugehen. Der 44-Jährige, genannt Alaa, gehört zu den Helfern, die im Chaos nach Überlebenden suchen. Allerdings hält er bei seinen Spezialmissionen keine Ausschau nach Menschen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Katzen zu retten.

In den vergangenen Monaten, erzählt Alaa, habe er sich morgens zwischen 5 und 7 Uhr auf den Weg gemacht, weil dann weniger Bomben und Granaten fielen. Aus dem Süden der Idlib-Region, wo es immer wieder zu Angriffen kommt, brachte er Dutzende Tiere in eines seiner beiden Katzenheime weiter im Norden, wo die Lage ruhiger ist.

Seine erste Rettungsmission begann, als der Bürgerkrieg in Syrien noch jung war

Dort werden die Tiere medizinisch versorgt und gefüttert. Manche bleiben, andere verschwinden wieder. Auch einige Hunde waren unter den geretteten Tieren. “Schon als kleiner Junge habe ich Katzen geliebt”, sagt Alaa, der eigentlich als Fahrer eines Notarztwagens arbeitet. “Von meinen Vorfahren habe ich gelernt, dass jeder, der Mitleid mit Menschen hat, Mitleid mit allen Lebewesen haben sollte.”

Seine erste Rettungsmission begann vor mehreren Jahren, als der Bürgerkrieg in Syrien noch jung war, aber immer brutaler wurde. Damals lebte Alaa in der nordsyrischen Stadt Aleppo, die von dem Konflikt besonders stark getroffen wurde. Er fing an, sich um Katzen zu kümmern, die von ihren geflüchteten Besitzern zurückgelassen worden waren und auf der Straße lebten. Beim Metzger bekam er Fleisch und was immer übrig geblieben war, um die Tiere zu füttern.

In der Aleppo eröffnete er sein erstes Tierheim

Als dann erstmals Berichte über ihn in ausländischen Medien erschienen, erhielt er plötzlich Hilfe von Tierfreunden aus aller Welt. Alaa wurde berühmt als der “Katzenmann aus Aleppo”. “Weil alle das Land verlassen, auch meine Freunde, sind die Katzen meine Freunde geworden”, sagte er damals dem britischen Sender BBC.

In der nordsyrischen Stadt eröffnete er sein erstes Tierheim, “Ernestos Katzenheim”, benannt nach dem verstorbenen Freund einer Unterstützerin aus Italien. Doch als die syrischen Regierungstruppe Ende 2016 ihre Angriffe auf den von Rebellen gehaltenen Osten Aleppos verschärft hätten, sei auch dieses Haus getroffen worden, erzählt Alaa weiter. Mehrere Katzen wurden getötet.

Kurze Zeit später floh er, wie so viele Syrer, vor den Truppen von Machthaber Baschar al-Assad aus Aleppo ins benachbarte Idlib. 170 Tiere habe er zeitweise in Aleppo versorgt. “Ich habe es geschafft, 22 von ihnen herauszubekommen”, sagt Alaa. In Plastikkästen, umgebaut zu Käfigen, wurden die Tiere aus dem Kampfgebiet gebracht.

Mit Spenden hat er die Katzenheime aufgebaut

Doch Idlib, das letzte große Rebellengebiet nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg, ist alles andere als ein sicherer Ort. Schon jetzt sind mehr als 400.000 Menschen in dem blutigen Konflikt gestorben. Syriens Regierung hat das Ziel ausgegeben, die ganze Region im Nordwesten des Landes wieder einzunehmen. Ende April begannen Assads Truppen – unterstützt von den Jets des Verbündeten Russland – eine Offensive. Erst in den vergangenen Tagen nahmen die Angriffe wieder zu.

Mit Spenden und Einnahmen aus dem Verkauf eines Buches über seine Arbeit hat er in der Stadt Idlib und dem Ort Kafr Naha unter anderem die Katzenheime aufgebaut. In Kafr Naha gehöre mittlerweile auch ein Waisenhaus, ein Spielplatz und ein Gesundheitszentrum für Kinder dazu, erzählt er: “Die größten Verlierer des Kriegs in Syrien sind die Kinder und Tiere. Deswegen werde ich ihnen weiter helfen.”