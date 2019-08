Merkel fordert mehr Schutz für die Arktis

Jährlich kommen die skandinavischen Regierungschefs zu einem Sommertreffen zusammen. Diesmal ist es in Reykjavik und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war eingeladen. Sie erklärte dort, Deutschland müsse sich künftig für mehr Schutz der Arktis einsetzen.

Reykjavik/Berlin. Deutschland sollte aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel verstärkt auf den Schutz der Arktis achten. Die Region werde durch den Klimawandel unter anderem als Schifffahrtsroute an strategischer Bedeutung gewinnen, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Island. Sie sei „für die Gesamtheit der Menschheit von allergrößter Wichtigkeit“ und müsse „sorgsam und pfleglich“ behandelt werden.

„Sie kann nicht der Gegenstand von Raubbau und natürlicher Zerstörung sein“, sagte Merkel. Deutschland habe sich in den letzten Jahren nicht ausreichend für diese strategische Frage interessiert.

Die Kanzlerin nahm am informellen Sommertreffen der skandinavischen Regierungschefs teil, die sie diesmal als Gast ihrer jährlichen Zusammenkunft eingeladen hatten. An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett Leitlinien einer deutschen Arktispolitik beschließen.