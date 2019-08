Nach Vorwurf der “Illoyalität”: Amerikanische Juden kritisieren Donald Trump scharf

Nach dem Vorwurf der Illoyalität Donald Trumps gegen jüdische Wähler der US-Demokraten hagelt es jetzt scharfe Kritik. Die Anti-Diffamierungsliga in New York sieht Juden als “politischen Spielball”. Doch das ist nicht die einzige Stimme.

Tel Aviv. US-Präsident Donald Trump hat jüdischen Wählern der US-Demokraten „Illoyalität“ vorgeworfen und damit scharfe Kritik jüdisch-amerikanischer Organisationen hervorgerufen. „Es ist unklar, wem gegenüber (laut Trump) Juden ‚illoyal‘ seien sollen, aber Anschuldigungen von Illoyalität wurden schon lange dazu benutzt, um Juden anzugreifen“, schrieb Jonathan Greenblatt von der Anti-Diffamierungsliga (ADL) in New York in der Nacht zu Mittwoch auf Twitter. Er forderte dazu auf, damit aufzuhören, „Juden als politischen Spielball zu verwenden“.

Trump hatte zuvor Juden in den USA, die für die Demokraten stimmen, Illoyalität unterstellt. Der Republikaner äußerte sich zur Entscheidung der israelischen Regierung, den beiden demokratischen Kongressabgeordneten Ilhan Omar und Rashida Tlaib die Einreise zu verweigern.

Trump verband dies mit einer Attacke auf die Demokraten: „Was ist aus der demokratischen Partei geworden? Was ist aus ihnen geworden, wenn sie diese beiden Personen verteidigen und damit über den Staat Israel stellen?“, fragte er und fügte hinzu: „Und ich denke, dass alle jüdischen Personen, die für einen Demokraten stimmen, ich denke, dass zeigt entweder eine totale Wissenslücke oder große Illoyalität.“

Im Video: Israel verweigert US-Abgeordneten die Einreise

Omar und Tlaib hatten einen politischen Besuch in Israel und in den Palästinensergebieten geplant. Israels Regierung hatte am vergangenen Donnerstag aber verkündet, die beiden würden nicht ins Land gelassen. Als Begründung nannte die Regierung, dass sich beide im US-Kongress für Gesetze zum Boykott Israels einsetzten.

David Harris, Vorsitzender des American Jewish Committee in Washington, verurteilte Trumps Aussagen ebenfalls. Er bezeichnete sie in einer Mitteilung als „auf schockierende Weise spaltend und unziemlich für den Inhaber des höchsten Amtes“. Amerikanische Juden hätten wie alle anderen Amerikaner unterschiedliche politische Haltungen. „Seine Einschätzung ihres Wissens oder ihrer ‚Loyalität‘, basierend auf ihrer Parteipräferenz, ist unpassend, unerwünscht und absolut gefährlich.“

Dan Shapiro, ehemaliger US-Botschafter in Israel, schrieb auf Twitter zu Trumps Aussagen: „Er ist widerlich, natürlich. Aber das verdient, verspottet zu werden, mehr noch als verurteilt zu werden.“ Jedes Mal, wenn Trump spreche, führe dies zu einem höheren jüdisch-demokratischen Wähleranteil.

RND/dpa