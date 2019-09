So haben die Wähler in Brandenburgs Wahlkreisen abgestimmt

In Brandenburg lag – ebenso wie in Sachsen – die Wahlbeteiligung deutlich höher als bei der vergangenen Landtagswahl. Die SPD schafft es noch einmal, stärkste Kraft zu werden – vor der AfD. Aber wie haben die Parteien in den einzelnen Wahlkreisen abgeschnitten? Ein Überblick.

Potsdam. Für Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke war der Wahlkampf eine wochenlange Zitterpartie. Erst als er sich auf den Kampf gegen die AfD konzentriert, kommt für die SPD die Wende. Sie wird stärkste Kraft im Land. Und Woidke zeigt sich am Wahlabend sichtlich erleichtert.

„Wir können uns nicht ewig Zeit lassen, und deswegen ist es wichtig, jetzt schnell anzufangen“, sagte Woidke am Sonntag im rbb in einer Gesprächsrunde mit Vertretern anderer Parteien. Er ergänzte später, es sehe so aus, dass man eine Dreierkonstellation in der Regierung haben müsse. „Wir werden zeitnah die Gespräche beginnen.“

Aber wie haben die Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen abgeschnitten? Unsere Grafik zeigt die Ergebnisse.

RND