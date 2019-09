RND im Grenzgebiet: Im wahren “Tal des Todes”

Der Weg in die USA ist für Einwanderer aus Südamerika gefährlich – besonders, wenn sie keine Papiere haben. Für viele endet die Reise mit dem Tod. RND-Reporterin Marina Kormbaki berichtet im Videotagebuch.

Auf ihrem Roadtrip entlang der texanisch-mexikanischen Grenze macht RND-Reporterin Marina Kormbaki einen Schlenker von der Grenze weg nach Norden, ins US-Städchen Falfurrias. Wer ohne Papiere in die USA einreist, bleibt nicht in Grenznähe, sondern will schnell weiter. Um dem Zugriff durch die Grenzschutzpolizei zu entgehen, meiden die Migranten die Highways mit den Checkpoints und nehmen oft den Fußweg durchs texanische Buschland gen Norden auf sich. Eine gefährliche Reise, die viele nicht überleben.

Eddie Canales will, dass keine Flüchtlinge mehr in der Hitze verdursten müssen. Der Mann aus Falfurrias hilft bei der Suche Vermisster – und oft auch bei der Identifizierung Toter.

Hauptstadt-Korrespondentin Marina Kormbaki wird weiter über ihre Eindrücke entlang Trumps Grenzmauer berichten.

Von Marina Kormbaki/RND