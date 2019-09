Britischer Unterhaussprecher Bercow will zurücktreten

Während das britische Unterhaus debattiert und noch am Nachmittag darüber abstimmen will, ob es Neuwahlen geben wird, kündigte der Sprecher des Parlaments, John Bercow, seinen Rücktritt an. Zudem ist das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit in Kraft getreten.

London. Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, will spätestens am 31. Oktober von seinem Amt zurücktreten. Das sagte Bercow am Montag im Parlament.

Außerdem ist das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit am Montag in Kraft getreten. Das teilte der Sprecher des britischen Oberhauses mit.

Es war am Freitag vom Parlament verabschiedet worden und sieht vor, dass der Regierungschef bei der EU eine Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist beantragen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert sein.

RND/dpa