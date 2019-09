Habecks Aussetzer bei Pendlerpauschale: Er ist nicht allein

Grünen-Hoffungsträger Robert Habeck zeigt sich in einem Interview überrascht davon, dass die Pendlerpauschale auch für Bahnfahrer gilt. Er ist nicht der einzige Spitzenpolitiker der mal voll daneben liegt oder etwas durcheinander bringt. Wir erinnern uns schamlos.

Berlin. Irren ist menschlich. Davor sind auch Politiker nicht gefeit. Grünen-Chef Robert Habeck hat sich in der Sendung „Berlin direkt“ mit seinen Aussagen zur Pendler-Pauschale einen peinlichen Fehler geleistet und Wissenslücken offenbart.

Doch damit ist er keineswegs alleine, wie ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt. Von ausländischen Politikern wie US-Präsident Donald Trump ganz zu schweigen. Wir erinnern an Aussetzer deutscher Politiker in der Bildergalerie:

Von Christian Burmeister/RND