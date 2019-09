Merkel, Macron und Johnson machen Iran für Angriffe in Saudi-Arabien verantwortlich

Nach den USA machen auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran für die Angriffe auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich.

New York. Frankreich, Großbritannien und Deutschland sehen den Iran für den Angriff auf die Öl-Anlagen in Saudi-Arabien verantwortlich. Das erklärten die Länder am Montag gemeinsam bei den Vereinten Nationen in New York. Es gebe keine andere plausible Erklärung als eine Verantwortung aufseiten des Irans, so der französische Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premier Boris Johnson und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Saudische Öl-Anlagen waren am 14. September mit Drohnen und Marschflugkörper angegriffen worden. Anschließend sahen Saudi-Arabien und die USA Teheran als den Verantwortlichen. Die Islamische Republik bestritt das und verwies auf die Huthi-Rebellen im Jemen. Diese reklamierten den Angriff für sich. Laut Analysten hatten die Geschosse nicht die Reichweite, um vom Jemen aus abgefeuert worden zu sein.

Krise mit dem Iran: USA verlegen weitere Truppen in die Region

Bundesregierung verlängert Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien

RND/AP