Greta Thunberg: Von Death Metal bis Fatboy Slim

Die weltbekannte Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat mit ihrer kürzlich gehaltenen Rede auch in Musikkreisen einen Namen gemacht. Mittlerweile kursieren mehrere Videos, die ihre Rede musikalisch aufarbeiten.

New York. Die mittlerweile berühmte Rede von Klimaaktivistin Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen gibt es jetzt auch in etwas brachialer Form. Die 16-Jährige Schwedin teilte am Samstag auf Twitter das Video eines Nutzers, das ihre Ansprache als Metal-Version zeigt – inklusive eines gebrüllten „Wie könnt ihr es wagen!“. Dazu schrieb Thunberg: „Ich bin mit diesem Klima-Ding durch…. Von jetzt an werde ich nur noch Death-Metal machen!!“

Die Aktivistin und Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung hatte mit ihrem entrüsteten Appell vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs am Montag beim UN-Klimagipfel in New York für Aufsehen gesorgt.

Auch der bekannte Musiker Fatboy Slim hatte kürzlich eine musikalische Version der Greta-Rede geteilt.

RND/dpa/mrz