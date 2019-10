New York bestraft Bezeichnung “illegaler Ausländer”

Die Stadt New York will gegen Hass und Diskriminierung gegenüber Ausländern und Einwanderern vorgehen. Wer jemanden in abwertender Weise als “illegalen Ausländer” bezeichnet, kann mit einem Bußgeld von bis zu 250.000 Dollar bestraft werden. Das soll auch ein Zeichen gegen die zunehmend feindselige nationale Rhetorik sein.

New York. Die Stadt New York bestraft fortan Personen, wenn sie die Bezeichnung „illegaler Ausländer“ in abwertender und diskriminierender Weise äußern. Wer jemanden aus Hass so oder ähnlich nennt, muss mit einer Strafe von bis zu 250.000 Dollar rechnen. Das geht laut einem Bericht der „New York Post“ aus einer 29 Seiten umfassenden Richtlinie der sogenannten Kommission für Menschenrechte hervor.

Das Wort „Alien“, im Deutschen Ausländer, könne demnach negative Konnotationen haben und Immigranten entmenschlichen. Die Bezeichnung gehöre zu einer bestimmten Sprachweise mit dem Ziel, eine Person herabzuwürdigen, zu demütigen oder anzugreifen.

Doch wann ist die Verwendung der Begriffe klar diskriminierend? Die Menschenrechtskommission nennt als negatives Beispiel etwa ein Hotel, das ihren Haushältern verbietet, beim Putzen vor Gästen Spanisch zu sprechen, weil diese sich angegriffen oder unwohl fühlen könnten.

Grund: Angespannte Situation im Land

Als Hintergrund für das Gesetz wird auch die derzeit angespannte Situation im Land genannt. „Angesichts der zunehmend feindseligen nationalen Rhetorik werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass unsere Einwanderer in Würde und Respekt leben können“, sagte Carmelyn Malalisvon von der Menschenrechtskommission.

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio zeigte sich bei Twitter erfreut: „Wenn Sie in die ultimative Stadt der Einwanderer kommen und versuchen wollen, Hass zu verbreiten, werden Sie sich den Konsequenzen stellen müssen“, schrieb er.

RND/cz