Trump wollte Krokodil-Gräben gegen Flüchtlinge einsetzen

Der US-Präsident will die Zahl der illegalen Einreisen in die Vereinigten Staaten reduzieren. Welche Maßnahmen Donald Trump dafür so vorschweben, zeigt ein aktueller Bericht der “New York Times”. Darin ist unter anderem von Wassergräben mit Alligatoren die Rede.

Washington. US-Präsident Donald Trump möchte die Vereinigten Staaten vor der illegalen Einreise von Migranten aus Mexiko schützen. Das ist erstmal nichts Neues. Wie weit er allerdings gehen würde, um die Grenze zu Mexiko zu schützen, zeigt ein Bericht der „New York Times“. Darin heißt es, Trump habe in seinem privaten Umfeld des Öfteren ausgiebig über radikale Maßnahmen zum Grenzschutz sinniert.

Demnach habe der Präsident unter anderem über Wassergräben nachgedacht, in denen Schlangen und Alligatoren ausgesetzt werden sollen. Laut dem Medienbericht soll er seine Mitarbeiter dazu aufgefordert haben, eine Kosten-Einschätzung für diesen Fall einzuholen. Des Weiteren dachte er laut über einen elektrischen Grenzzaun nach, an dem scharfe Spitzen befestigt sein sollten – so scharf, dass sie Menschen theoretisch durchbohren könnten.

Trump sorgte bereits einmal mit einer öffentlichen Forderung für den Grenzschutz für Aufsehen. Sein Vorschlag: Falls Migranten mit Steinen werfen, sollen US-Soldaten die Menschen erschießen dürfen. Sein Beraterstab wies ihn jedoch darauf hin, dass dies gesetzlich nicht möglich sei. Daraufhin rückte er davon ab. In späteren Meetings soll der US-Präsident der Zeitung zufolge eine weitere Idee gehabt haben. Er schlug vor, dass man den Flüchtlingen in die Füße schießen könnte, um sie aufzuhalten. Auch davon wurde Trump abgeraten.

Präsident Donald Trump hatte zuletzt im September angekündigt, im nächsten Jahr deutlich weniger Flüchtlinge in den USA aufnehmen zu wollen. Die Zahl der Menschen, die 2020 kommen dürfen, solle auf 18.000 reduziert werden, teilte das Außenministerium mit. Im Jahr 2019 lag die Grenze bei 30.000. Im letzten Amtsjahr von Trumps Vorgänger Barack Obama hatten die USA 2016 Medienberichten zufolge 110.000 Menschen Zuflucht geboten.

