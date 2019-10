Johnson will Parlament wieder in Zwangspause schicken

Gerade erst waren die Parlamentarier wieder ins britische Unterhaus zurückgekehrt. Nun will Boris Johnson sie abermals in die Zwangspause schicken. Ab Dienstag sollen sie nach seinem Willen zu Hause bleiben.

London. Boris Johnson will das britische Parlament ab Dienstag erneut in eine Zwangspause schicken. Das hat die britische Regierung am Mittwoch mitgeteilt. Demnach soll die Pause bis zum 14. Oktober gelten. In der Mitteilung wird Johnson so zitiert: „Ich möchte die Prioritäten der Menschen umsetzen“.

Die Regierung wolle sich derweil unter anderem darum bemühen, die öffentlichen Dienste zu stärken, die Infrastruktur im gesamten Land zu verbessern und Kriminalität zu bekämpfen.

Die sogenannte Prorogation ist in Großbritannien eigentlich jährlich üblich und leitet eine Regierungserklärung ein. Das Parlament wird dann feierlich durch Königin Elizabeth II. wiedereröffnet, die in der sogenannten Queen’s Speech das Regierungsprogramm verliest.

Zeitraum der Zwangspause wohl nicht ohne Hintergedanken gewählt

Das britische Unterhaus war gerade erst wieder geöffnet worden, nachdem der Supreme Court eine erste von Johnson angeordnete fünfwöchige Zwangspause für rechtswidrig erklärt hatte. Das Parlament wäre in den Augen der Richter an der Erfüllung seiner verfassungsmäßigen Aufgabe gehindert worden. Die Abgeordneten kamen Anfang vergangener Woche daher wieder zusammen.

Johnson dürfte durch den neuen Versuch nicht wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Ganz ohne Hintergedanken dürfte der Zeitraum aber nicht gewählt sein – beginnt die Pause tatsächlich bereits am Dienstag, entgeht Johnson der Fragestunde am Mittwoch. Angesichts der Kritik, der der Premier derzeit ausgesetzt ist, dürfte ihm das entgegenkommen.

Am Mittwoch hat Johnson zudem neue Brexit-Vorschläge an die EU-Kommission übermittelt. Zugleich stellte er in einer Rede beim Parteitag der Torys klar, definitiv bis Ende Oktober mit Großbritannien aus der EU ausscheiden zu wollen.

Brexit-Vorschläge und Backstop: Johnsons “Brücke nach Nirgendwo”

Johnsons Brexit-Plan verstimmt die EU

