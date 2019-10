Lkw-Vorfall in Limburg: Behörden vermuten Terroranschlag

In Limburg hat ein Mann mit einem gestohlenen Lkw mehrere Autos gerammt und dabei mindestens neun Menschen verletzt. Nach Medienberichten gehen die Behörden nun von einem Terroranschlag aus.

Limburg.. Der LKW-Zwischenfall in der hessischen Kleinstadt Limburg wird als terroristischer Akt eingestuft. Das berichten „ZDF“ und „Bild“ unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach handele es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 30-Jährigen aus Syrien. Die Generalstaatsanwaltschaft hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen.

Am späten Montagnachmittag war ein Mann mit einem gestohlenen Lastwagen in der Innenstadt von Limburg auf acht Autos aufgefahren und hatte sie ineinander geschoben. 17 Menschen wurden verletzt – darunter auch der Fahrer, den die Polizei danach festnahm. Zunächst hatte es geheißen, eine Person befinde sich im kritischen Zustand. Das bestätigte ein Polizeisprecher am frühen Morgen nicht mehr.

Am frühen Dienstagmorgen hatten die Ermittler zudem die Spurensicherung vor Ort abgeschlossen. Der Laster wurde abgeschleppt. Er werde weiter in einem Polizeigebäude untersucht, sagte ein Sprecher. Der Lkw war zuvor in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes gestohlen worden.

RND mit dpa