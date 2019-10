Friedensnobelpreis geht an Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed

Die Verleihung des Friedensnobelpreises jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Als große Favoritin galt im Vorfeld die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Doch ausgezeichnet wird Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed – für seine Friedensbemühungen.

Oslo. Der Friedensnobelpreis 2019 geht an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Er werde für seine Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit, insbesondere für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea, teilte das norwegische Nobel-Institut am Freitag mit.

Abiy Ahmed habe in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidenten von Eritrea, Isaias Afwerki, die Grundsätze eines Friedensabkommens erarbeitet, um den Konflikt zwischen den beiden Ländern zu beenden. In Äthopien selbst habe er wichtige Reformen eingeleitet, die vielen Bürgern Hoffnung auf ein besseres Leben geben würden. Der Ministerpräsident versuche, Versöhnung, Solidarität und soziale Gerechtigkeit zu fördern, heißt es in der Begründung des Nobelpreiskomitees.

Weiter hieß es, mit der diesjährigen Auszeichnung würden auch alle Akteure gewürdigt, die sich für Frieden und Versöhnung in Äthiopien sowie in den ost- und nordafrikanischen Regionen einsetzten.

RND/das