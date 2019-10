Nach Anschlag von Halle: “Unteilbar” demonstriert gegen Antisemitismus

Das Bündnis “Unteilbar” demonstriert am Sonntag gegen Antisemitismus und Rassismus in Berlin. Die Veranstalter erwarten vier Tage nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle 10.000 Menschen. Auch in Halle selbst wollen sich Menschen heute zu einer Solidaritätsdemonstration versammeln.

Berlin. Mit einer Kundgebung hat am Sonntag in Berlin eine große Demonstration gegen Rechts begonnen. Unter dem Motto „Kein Fussbreit! Antisemitismus und Rassismus töten“ versammelten sich mehrere Tausend Menschen vor der Humboldt-Universität auf dem Bebelplatz, darunter die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, Levi Salomon vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus sowie der Berliner Bischof Markus Dröge.

Zeichen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus

Mit der Demonstration vier Tage nach dem antisemitischen Terroranschlag in Halle will ein breites Bündnis ein deutliches Zeichen gegen Rechts setzen. Gegen 14.00 Uhr sollte der Protestzug starten, wie ein Sprecher der Initiative „Unteilbar“ mitteilte. Sie hatte gemeinsam mit anderen Gruppen zu der Demonstration aufgerufen, angemeldet waren laut Veranstalter 10.000 Teilnehmer. Ziel der Demonstranten war die Neue Synagoge.

Der Berliner Bischof Markus Dröge forderte härtere Maßnahmen gegen Rechtsextremismus. Es reiche nicht mehr, „nie wieder“ zu rufen, erklärte Dröge zu dem Berliner Protestmarsch, an dem er selbst teilnehmen wollte. „Der Verfassungsschutz und die Sicherheitskräfte müssen wesentlich konsequenter gegen rechte Netzwerke und rechtspopulistische Funktionäre vorgehen, die erwiesenermaßen verfassungsfeindliche Thesen verbreiten.“

Solidaritätsdemonstration in Halle

Bereits am Samstag hatten mehrere tausend Menschen in verschiedenen Städten gegen Rechtsextremismus demonstriert. Der parteilose Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, betonte den Zusammenhalt in seiner Stadt. Verhältnisse wie 2018 in Chemnitz werde es nicht geben, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Natürlich standen wir zuerst unter Schock. Aber die Stadtgesellschaft steht zusammen. Sie zeigt Gesicht und wehrt sich gegen Vereinnahmung.“ Die Solidarität mit den Opfern sei überwältigend. „Die Stadt zeigt, wie bunt und vielfältig sie ist.“ Wiegand stellt sich an diesem Sonntag zur Wiederwahl.

Auch in Halle ruft ein Bündnis für den Sonntagnachmittag zu einer Solidaritätsdemonstration nach dem rechtsextremen und antisemitischen Anschlag am Mittwoch auf. Ab 15 Uhr soll die Demo durch die Innenstadt von Halle ziehen und ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus setzen, wie die Organisatoren erklärten.

Die Aktion wird vom Bündnis „Halle gegen Rechts“ gemeinsam mit den Betroffenen aus dem beschossenen Dönerladen organisiert. Letztere wollen sich an die Öffentlichkeit wenden und auf der Kundgebung sprechen. Das Bündnis will zudem mit Musik an den erschossenen 20-Jährigen und die getötete 40-Jährige erinnern.

Mit der Demo werde auch Solidarität mit der jüdischen Gemeinde ausgedrückt, hieß es weiter. Aus Respekt vor dem Bedürfnis nach Ruhe führe die Route jedoch nicht an der Synagoge vorbei.

RND/dpa