Protest wegen Syrien – Demonstranten stören Bundespressekonferenz

Sie kritisierten auf Plakaten den “Angriffskrieg“ der Türkei in Nordsyrien: Demonstranten sind am Mittwoch in Berlin in die Bundespressekomferenz geplatzt. Doch der Protest währte nur kurz.

Berlin. Demonstranten sind am Mittwoch in die laufende Bundespressekonferenz geplatzt. Rund zehn Demonstranten hielten Plakate hoch, auf denen der „Angriffskrieg“ der Türkei in Nordsyrien kritisiert wurde – mit Hilfe deutscher Waffen.

Der Leiter der Pressekonferenz, auf der Journalisten Vertreter der Regierung befragen, forderte die Demonstranten auf, den Saal zu verlassen. Als diese der Aufforderung nicht nachkamen, rief er die Polizei. Polizisten trafen kurz danach ein. Nach etwa zehn Minuten verließen die Demonstranten den Saal der Bundespressekonferenz.

Hinter der Aktion steckte die Kampagnen „WomenDefendRojava“ sowie „Riseup4Rojava“. In einer Mitteilung hieß es, bei dem Angriff der Türkei auf Rojava in Nordsyrien handle es sich um einen „völkerrechtswidrigen und brutalen Angriffskrieg und Genozid“.

RND/dpa