Pence und Pompeo auf dem Weg – doch Erdogan will nur mit Trump reden

Erdogan zeigt sich weiter unbeeindruckt von den USA. Eigentlich wollte unter anderem US-Vizepräsident Mike Pence sich heute mit dem türkischen Präsidenten treffen, um über die Situation in Nordsyrien zu reden. Doch der will nur mit Donald Trump sprechen – und niemandem sonst.

Washington. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Gespräch mit US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo zur Situation in Nordsyrien ausgeschlossen. Sie würden nur mit ihren amtsgleichen türkischen Kollegen sprechen können. „Wenn Trump kommt, dann werde ich reden“, sagte er gegenüber „Sky News“.

Auf die Frage, ob er angesichts des Eintreffens der amerikanischen Delegation besorgt sei, sagte er: „Nein.“ Eine US-Delegation ist auf dem Weg nach Ankara zu einer Vermittlungsmission. Am Donnerstag war ein Treffen zwischen Erdogan und der US-Delegation geplant. Die Amerikaner wollen eine Waffenruhe in Nordostsyrien erreichen.

Am Montag hatten die USA eine sofortige Waffenruhe in dem Konflikt gefordert und Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Davon betroffen sind zwei Ministerien und drei Minister.

„Wir werden niemals eine Waffenruhe erklären“

Davon zeigte sich Erdogan jedoch unbeeindruckt. „Wir werden niemals eine Waffenruhe erklären“, sagte er am Mittwoch. In den Augen Erdogans handelt es sich bei den kurdischen Milizen der YPG um „Terroristen“. Und mit „Terroristen“ werde sich die Türkei nicht an einen Tisch setzen, sagte er weiter. Zudem forderte er einen Rückzug der syrisch-kurdischen Truppen aus der Grenzregion und gab ihnen dafür bis zum Abend Zeit.

Die Türkei hatte vor einer Woche eine militärische Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien begonnen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, die US-amerikanischen Truppen aus dem Land abziehen zu wollen. Erst am Dienstag hatten sich US-Soldaten aus dem syrischen Manbidsch zurückgezogen.

RND/cz