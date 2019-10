Dorothee Bär: Meine Kinder haben mich zu besserer Politikerin gemacht

Sie ist Mutter von drei Kindern und Digital-Staatsministerin: die CSU-Politikerin Dorothee Bär. In einem Interview verrät sie nun, was sie durch ihr Dasein als Mutter gelernt hat. Und auch, was das für ihren Job bedeutet.

Berlin. Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) glaubt, dass ihre Kinder sie zu einer besseren Politikerin gemacht haben. „Als Mutter habe ich gelernt, viel schneller Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden“, sagte die 41-Jährige der „Bild am Sonntag“.

Sie setze jetzt die Zeit viel gezielter ein und rege sich auch nicht über alles auf, erläuterte die dreifache Mutter. „Ich würde auch behaupten, dass Sitzungen, die von Müttern geleitet werden, kürzer sind, als wenn Männer den Hut auf haben.“ Den Müttern gehe es eben mehr um die Sache als um Personalpolitik, meinte Bär.

RND/dpa