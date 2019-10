Parlamentschef Bercow untersagt Brexit-Votum

Wieder wird die Entscheidung vertagt: Parlamentssprecher John Bercow lehnt eine Abstimmung über den Brexit-Vertrag zwischen Großbritannien und der EU ab.

London. Die Brexit-Saga ist noch immer nicht aus erzählt: Parlamentspräsident John Bercow hat am Montag eine Abstimmung über den Brexit-Deal nicht zugelassen. Zuvor hieß es jedoch, dass die britische Regierung den von Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelten Vertrag ungeachtet eines möglichen Verbots zur Abstimmung stellen wolle.

Am Samstag hatte das Parlament ein Votum vertagt und beschlossen, erst über die Ausführungsgesetze zu beschließen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Brexit-Hardliner das Abkommen zwar billigen, es dann aber über nicht beschlossene Ausführungsgesetze wieder kippen und so letztlich einen ungeregelten Brexitherbeiführen.

Daraufhin war Boris Johnson per Gesetzt verpflichtet, in Brüssel eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31.Oktober hinaus zu beantragen. Was er auch tat. Allerdings schickte er nicht einen, sondern drei Briefe an die EU, was für Verwirrung sorgte. Unter das offizielle Schreiben setzte er auch keine Signatur. Proeuropäische Aktivisten hatten Premierminister Boris Johnson den Versuch vorgeworfen, sich bei seinem Antrag an die EU zum Brexit-Aufschub seinen Verpflichtungen zu entziehen.

Dass er einen zweiten Brief an die EU geschickt habe, sei womöglich ein Versuch, das Parlament auszubremsen.

EU wartet auf London

Das Europaparlament will den Brexit-Vertrag nach den Worten des Grünen-Fraktionschefs Philippe Lamberts erst nach dem britischen Parlament ratifizieren. Eine Grundsatzentscheidung des Unterhauses für den Vertrag – ein sogenanntes Meaningful Vote – reiche nicht, sagte Lamberts am Montag in Straßburg. „Bevor es einen Rechtsakt gibt, der die britische Ratifizierung bestätigt, sollten wir nicht ratifizieren.“

Frankreich hingegen spricht sich kategorisch gegen eine Verlängerung des Austrittsdatums aus. „Es ist nunmehr an den Briten, uns eine klare Antwort zu geben“, sagte die Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Montag in Paris. Erst wenn klar sei, ob Großbritannien den Vertrag mit den übrigen EU-Ländern annehme oder nicht, könne über die Haltung Frankreichs entschieden werden.

