Mögliche Verlängerung der Brexit-Frist: EU-Parlament hat noch viele Fragen

Die Zeitspannen für die Nachspielzeit beim Brexit liegen zwischen wenigen Tagen und drei Monaten. Eine Entscheidung fällt erst, wenn der britische Premier Boris Johnson neue Vorschläge gemacht hat. Auch das Europaparlament muss dem Deal zustimmen, hat aber noch viele Fragen.

Straßburg. Es wird jetzt auf beiden Seiten des Kanals taktiert: Nachdem das britische Parlament den Brexit-Zeitplan von Premierminister Boris Johnson über den Haufen geworfen hat, erwägt nun die EU eine Verlängerung der Austrittsfrist. Noch ist allerdings unklar, wie lange die Nachspielzeit dauern wird. Der EU-Ratspräsident Donald Tusk und der Präsident des Europaparlaments wollen den Briten Bedenkzeit bis Ende Januar geben. Frankreich sagt bislang, es sollten allenfalls einige Tage sein. Die Bundesregierung steht irgendwo in der Mitte.

Am Mittwochabend wollten sich die EU-Botschafter in Brüssel über die neueste Volte im Brexit-Drama beugen. Entscheidungen wurden allerdings nach Angaben von EU-Diplomaten nicht erwartet. Alles warte darauf, dass Johnson neue Vorschläge mache.

No-Deal-Brexit scheint vom Tisch

Zumindest ein No-Deal-Brexit zum 31. Oktober scheint vom Tisch. Obwohl Johnson erklärte, er wolle die Vorbereitungen auf einen ungeregelten Austritt beschleunigen, kann das die EU verhindern, wenn sie den Brexit-Termin verschiebt. Ratspräsident Tusk sagte, dass sich die EU niemals für einen No-Deal-Brexit entscheiden werde. Dieser bringe wirtschaftliches Chaos, Unsicherheit und Versorgungsengpässe mit sich.

Wie Diplomaten sagten, gebe es sowohl für eine kurze als auch für eine längere Verschiebung gute Gründe. Frankreichs Europastaatssekretärin Amélie de Montchalin sagte in Paris: „Wir werden Ende der Woche sehen, ob eine rein technische Verlängerung von einigen Tagen gerechtfertigt ist.“ Das soll den Druck auf Johnson und das britische Parlament erhöhen, den Austrittsdeal so schnell wie möglich zu ratifizieren.

Deutschland wartet auf Vorschläge aus London

Auf der entgegengesetzten Seite der Zeitskala stehen EU-Ratspräsident Tusk und Parlamentspräsident David Sassoli. Sie wollen den Austritt um drei Monate auf Ende Januar verschieben. Das soll den Briten Zeit geben, sich zu sortieren. Aber auch das Europaparlament, das dem Brexit zustimmen muss, hätte dadurch mehr Zeit.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) wollte sich noch nicht festlegen. „Wenn es darum geht, tatsächlich bis Ende Januar nächsten Jahres noch einmal den Brexit aufzuschieben, müssen wir wissen: Was ist der Grund dafür? Was wird in der Zwischenzeit geschehen? Wird es Wahlen geben in Großbritannien?“, sagte Maas. Er wolle vor allem wissen, was Johnson vorhabe.

Wie ihre Kollegen in Westminister haben auch die EU-Parlamentarier noch viele Fragen zu dem Deal, den Johnson und die EU-Spitze vor einer Woche geschlossen haben. Unklar ist vor allem noch, wie verhindert werden kann, dass der Hybridstatus von Nordirland zu einem Chaos im Zollwesen führt. Nordirland bleibt nach dem Vertrag sowohl im Binnenmarkt der EU als auch im Zollgebiet des künftigen Nicht-EU-Staates Großbritannien. Das könnte dazu führen, dass Unternehmen in Nordirland Briefkastenfirmen eröffnen, um von beiden Zollsystemen zu profitieren.

„Flextension“ im Gespräch

Dem Vernehmen nach liebäugeln die EU-Mitgliedsstaaten derzeit mit der sogenannten Flextension. Das wäre eine flexible Verlängerung des Austrittstermins. Die Nachspielzeit würde demnach bis zum 31. Januar 2020 gelten. Schaffen es die Briten vorher, den Vertrag zu ratifizieren, dürfen sie die EU auch vorher verlassen.

Sollten die EU-Staaten dieser Lösung einvernehmlich zustimmen, können die EU-Botschafter die Verschiebung schriftlich billigen. Wenn sich die Mitgliedsstaaten jedoch nicht einig werden, dann müsste kommende Woche ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs stattfinden.

