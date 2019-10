Medienberichte: Labour will Johnsons Plan für Neuwahlen zustimmen

Boris Johnson will Neuwahlen in Großbritannien, doch das Unterhaus hat ihm die Zustimmung dafür zunächst verwehrt. Nun scheint sich das Blatt zu wenden. Nach Medienberichten will die größte Oppositionspartei Labour dem Plan doch zustimmen.

London. Großbritannien steuert auf eine Neuwahl im Dezember zu. Medienberichten zufolge will die größte britische Oppositionspartei Labour dem von Premierminister Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz an diesem Dienstag zustimmen.

Nach dem Nein der britischen Abgeordneten zu seinem Neuwahlplan will Premierminister Boris Johnson sein Ziel auf andere Weise erreichen. Am Dienstag will er eine Gesetzesvorlage einbringen, die einen Urnengang am 12. Dezember erlauben würde. Der Entwurf bräuchte nur eine einfache Mehrheit im Parlament.

Am Montagabend hatte Johnson im Unterhaus eine neuerliche Niederlage einstecken müssen: Sein direkter Vorstoß für eine Neuwahl am 12. Dezember erreichte nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit; 299 Parlamentarier stimmten dafür, 70 dagegen. Insgesamt sitzen 650 Abgeordnete in der Kammer.

Die nächste Parlamentswahl ist eigentlich für 2022 angesetzt. Doch hofft Johnson, dass eine vorgezogene Abstimmung seinen Konservativen eine Mehrheit verschafft, mit der er seinen mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal durchdrücken kann. Ebenso möglich ist aber, dass das Parlament nach einer Neuwahl in der Brexit-Frage genauso gespalten ist wie jetzt.

RND/dpa/AP