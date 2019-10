Jüdische Vertreter üben Kritik am Kampf gegen Antisemitismus

Nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle läuft die Suche nach den Ursachen für den grassierenden Antisemitismus. Insbesondere jüdische Vertreter beklagen Versäumnisse bei der Bekämpfung des Judenhasses. “Wir haben offenbar sehr viel falsch gemacht in der Erziehung seit 1945”, sagt etwa der Antisemitismus-Beauftragte des Jüdischen Weltkongresses.

München. Der Jüdische Weltkongress (WJC) und der Zentralrat der Juden in Deutschland haben nach dem Anschlag von Halle Versäumnisse bei der Bekämpfung von Antisemitismus kritisiert. „Es stellt sich die Frage, wie konnte es so weit kommen“, sagte der Antisemitismus-Beauftragte des WJC, Julius Meinl, am Dienstag nach einem Treffen der Sonderbeauftragten und Koordinatoren des WJC zur Bekämpfung von Antisemitismus in München. „Wir haben offenbar sehr viel falsch gemacht in der Erziehung seit 1945“, fügte er hinzu.

Es sei einiges „dringend zu ändern“, um den Boden für eine bessere Zukunft zu bereiten, betonte Meinl. Antisemitismus sei weiterhin ein globales Problem. Konkret forderte er unter anderem mehr Einsatz bei der Verbreitung und Durchsetzung der Antisemitismus-Definition des International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Bislang habe es in dieser Hinsicht auch an politischem Willen gefehlt.

Josef Schuster: Deutsche Justiz teils noch nicht sensibel genug für Antisemitismus-Fälle

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, es mangle vor allem in der deutschen Justiz teils noch an Sensibilität für Antisemitismus-Fälle. So schritten die Gerichte bislang etwa nicht gegen antisemitische Slogans auf Demonstrationen der rechtsextremen Kleinpartei „Die Rechte“ in Dortmund ein. Zugleich hätten der Anschlag von Halle ebenso wie das Wahlergebnis der AfD in Thüringen ein „nicht optimales Licht“ auf die Bundesrepublik geworfen – die Entwicklungen seien auch beim Treffen in München breit diskutiert worden.

Meinl und Schuster lobten aber auch positive Entwicklungen. Noch vor einigen Jahren habe ein Großteil der Bevölkerung Antisemitismus für ein „Problem der Vergangenheit“ gehalten, sagte Meinl. Mittlerweile sei das Problembewusstsein gewachsen. Schuster betonte, das Bundesinnenministerium habe sich nach der Bluttat von Halle „ernsthaft bemüht, den Sicherheitsbedürfnissen der jüdischen Gemeinden entgegenzukommen“.

RND/epd