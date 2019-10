Wirbel um vermeintliche Kopf-ab-Geste bei Rede von Alice Weidel

Ist AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bei einer Rede von einem Publikumsgast mit einer Kopf-ab-Geste bedroht worden? Sie zumindest hat es so empfunden und den Störer aus dem Saal werfen lassen. Doch war der Mann am Ende bloß ein AfD-Sympathisant mit Hustenanfall? Einiges deutet darauf hin.

Weingarten/Berlin. Gerade hatte sich AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bei einer Veranstaltung in Baden-Württemberg in Rage geredet wegen des aus ihrer Sicht beklagenswerten Demokratieverständnisses der CDU, Grünen, SPD und Linken, als sie plötzlich einen Mann in der ersten Reihe anspricht. „Und Sie da vorn mit dem Pferdeschwanz, Sie da mit dem Vollbärtchen – Sie haben mir eben ‚Kopf ab‘ gezeigt“, sagt sie und fährt sich mit dem Finger um den Hals. „Ich möchte, dass Sie aus dem Raum verschwinden. Hauen Sie ab!“

Mit dem Finger auf ihn zeigend, verlässt sie die Bühne – sofort umringt von mehreren Sicherheitsleuten. So ist es auf einem Video zu sehen. Der Mann mit dem Pferdeschwanz scheint indes – für den Zuschauer nicht zu sehen – aus dem Saal begleitet zu werden. War er ein Störer, ein politischer Gegner, der sich auf die Veranstaltung geschlichen hatte?

Das jedenfalls glaubte Alice Weidel offenbar. Wieder hinter ihrem Rednerpult stehend, sagt sie „Ich lasse mir das nicht gefallen“ und fragt: „Wer will noch gehen? Wo ist das Demokratieverständnis unserer politischen Gegner?“

Politischer Gegner oder AfD-Sympathisant?

Nur deutet einiges daraufhin, dass es sich bei dem Mann nicht um einen politischen Gegner, sondern um einen Sympathisanten der AfD handelte. So heißt es etwa auf der Facebook-Seite „Studis für Weingarten“: „Der Mann, der von Frau Weidel und ihren Securities unsanft aus dem Kultur- und Kongresszentrum entfernt wurde, ist uns aus dem Weingartener Studi-Leben bekannt. Auch haben wir schon einige politische Diskussionen mit ihm geführt und wissen daher, dass er mit der AFD sympathisiert.“

Die Seite wird nach Angaben der Beteiligten von drei jungen Menschen betrieben, die als Mitglieder der Grünen im Weingartener Gemeinderat sitzen.

Und auch der ARD-„Faktenfinder“ weckt Zweifel daran, dass der Mann ein politischer Gegner ist. Demnach sagte ein Mitglied des Gemeinderats, der aus dem Saal beförderte Besucher der Rede sei ein AfD-Sympathisant und die ganze Angelegenheit sei direkt nach der Rede Weidels geklärt worden.

Aber warum sollte der Mann ihr die Kopf-ab-Geste zeigen, wenn er doch mit der AfD sympathisiert? Auch daran gibt es Zweifel. So berichten Augenzeugen dem ARD-„Faktenfinder“ zufolge davon, der Mann habe im Zuge zu heftigen Beifalls lediglich einen Hustenanfall gehabt und sich daher an die Brust gefasst.

Das sagt Alice Weidel dazu

Und was sagt die AfD-Fraktionschefin dazu? Auf ihrer Facebook-Seite schrieb sie am Dienstag, „dass eine Person im Publikum eine Handbewegung gemacht hat, die ich eindeutig als Kopf-ab-Geste registriert habe. Den Herrn habe ich aus diesem Grund des Saales verwiesen.“ Im Nachgang habe der Mann jedoch erklärt, er habe die Handbewegung aufgrund eines Hustenanfalls getätigt. Eine Drohung sei das nicht gewesen.

„Ich nehme dies zur Kenntnis. Den entsprechenden Videoausschnitt habe ich aus diesem Grund von meinen Social-Media-Kanälen gelöscht“, so Weidel.

Von Christoph Zempel/RND