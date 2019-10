Trumps Ukraine-Affäre: Enthüllungen wie aus einer Bananenrepublik

Mit der heutigen Abstimmung im US-Kongress nimmt das Impeachment-Verfahren eine wichtige Hürde. Zahlreiche Beamte belegen den Amtsmissbrauch in der Ukraine-Affäre. Die öffentlichen Anhörungen könnten die republikanische Abwehrfront erschüttern, kommentiert Karl Doemens.

Washington. Gerade einmal vier Wochen läuft die parlamentarische Untersuchung. Doch die seither gewonnenen Erkenntnisse zur Ukraine-Affäre sind ebenso atemberaubend wie beunruhigend. Nach der Vernehmung von einem guten Dutzend hochrangiger Beamten, Botschafter und Berater der Regierung kann kein ernsthafter Zweifel mehr daran bestehen, dass Donald Trump sein Amt schamlos für parteipolitische Zwecke missbraucht, eine befreundete Regierung mit Steuergeldern zu erpressen versucht und möglicherweise die Arbeit der Justiz behindert hat.

Bei einem Normalbürger würde das für eine Anklage und mutmaßlich auch für eine Haftstrafe reichen. Aber Donald Trump ist der Präsident der USA, und noch dazu das politische Idol von vielen Amerikanern. Das macht die Sache deutlich komplizierter. Der amtierende Regierungschef kann nicht vor Gericht gestellt werden. Allerdings kann ihn der Kongress bei schwerem Fehlverhalten aus dem Amt jagen. Bei Richard Nixon ist das im Watergate-Skandal 1974 gelungen. Nun versuchen die Demokraten eine Neuauflage.

Mit der für den heutigen Donnerstag angesetzten Abstimmung des Repräsentantenhauses über die Spielregeln des Impeachment-Verfahrens tritt der Prozess in eine neue Phase. Die Zustimmung der demokratischen Mehrheit gilt als sicher.

Bislang sammelten die Ausschüsse bei Befragungen hinter verschlossenen Türen Material für die mögliche Amtsenthebung. Künftig werden die Zeugen öffentlich angehört und auch Trumps Anwälte bekommen ein Fragerecht. Im Grunde werden damit zentrale Forderungen der Republikaner erfüllt. Dass sie die Resolution nun trotzdem ablehnen, zeigt, wie vergiftet die Auseinandersetzung längst ist. Trump hat das Impeachment-Verfahren als „Hexenjagd“ bezeichnet und fabuliert über einen „Lynchprozess“. Er verweigert jegliche Zusammenarbeit mit dem Kongress, verunglimpft demokratische Politiker als „menschlichen Abschaum“ und verleumdet Zeugen als Verräter.

Die Zivilcourage der Zeugen

Es gehört also eine Menge Zivilcourage dazu, den Präsidenten bei den Anhörungen zu belasten. Das haben in den vergangenen Tagen gleichwohl die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, und ihr amtierender Nachfolger William Taylor, die im August zurückgetretene Russland-Expertin des Weißen Hauses, Fiona Hill, und der Europa-Direktor des Nationalen Sicherheitsrates, Alexander Vindman, getan.

Die hochrangigen Staatsdiener schilderten übereinstimmend, wie seit dem Frühjahr unter Führung von Trumps zwielichtigem Anwalt Rudy Giuliani eine regelrechte Gegen-Außenpolitik zur offiziellen Diplomatie mit Kiew aufgebaut wurde. Galt ehemals die klare Unterstützung der Ukraine gegen russische Expansionsgelüste als oberste Priorität, so wurden plötzlich ganz andere, innenpolitische Interessen verfolgt.

In den Wochen bis zu dem brisanten Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli ließ Trump nach den Schilderungen der Beamten systematisch Druck aufbauen: Obwohl es keinerlei Anzeichen für ein Fehlverhalten gibt, sollte sich Selenskyj öffentlich verpflichten, Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter einzuleiten, der bei einem ukrainischen Gaskonzern gearbeitet hatte. Sowohl einen Termin für den Staatschef im Weißen Haus wie auch die Auszahlung von fest zugesagten 400 Millionen Dollar Militärhilfen machte Trump demnach von der Mitarbeit Selenskyjs bei der Intrige gegen seinen innenpolitischen Rivalen abhängig.

Selbst Haudegen John Bolton geht auf maximale Distanz

Bei einem Treffen hochrangiger Regierungsvertreter im Weißen Haus wurde das schmutzige Koppelgeschäft offenbar so deutlich eingefordert, dass es selbst dem alten Haudegen John Bolton zu brenzlig wurde. Trumps damaliger Sicherheitsberater soll die Sitzung überstürzt abgebrochen und erklärt haben, er wolle mit „irgendwelchen Drogen-Deals“ nichts zu tun haben. Das Protokoll des Trump-Telefonats mit Selenskyj zwei Wochen später verschwand in einem digitalen Geheimordner. Das inzwischen veröffentlichte Protokoll soll lückenhaft sein.

Das alles klingt wie eine Enthüllungsstory aus einer Bananenrepublik und ist doch absolut glaubwürdig. Über den Erfolg oder Nicht-Erfolg des Amtsenthebungsverfahrens wird nun entscheiden, ob die Demokraten die Öffentlichkeit mobilisieren und damit Druck auf die Republikaner aufbauen können, die sich bislang noch in Nibelungenreue um Trump scharen. Ohne deren Stimmen im Senat würde das Impeachment versanden. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung befürwortet inzwischen das Verfahren. Wenn die Vorwürfe künftig vor laufenden Kameras erhoben und millionenfach ins Land übertragen werden, könnte die Unterstützung weiter steigen.

Eine Garantie dafür gibt freilich es nicht. Doch solche Überlegungen haben die Demokraten zurecht hintangestellt: Würden sie den skandalösen Machtmissbrauch des Autokraten im Weißen Haus aus taktischen Motiven stillschweigend sanktionieren, wären auch sie moralisch diskreditiert.

Von Karl Doemens/RND